Datos Clave Deseo de retorno: Desde Argentina revelaron que Carlos Palacios no vería con malos ojos volver a Chile para relanzar su carrera. Pocos minutos: El atacante apenas reapareció con 17 minutos en Copa Argentina antes de sufrir una nueva molestia muscular. Traba millonaria: Boca pagó una cifra superior a los 4 millones de dólares por su pase y el jugador tiene contrato hasta fines de 2029.

El mercado de pases del fútbol chileno podría sumar un capítulo inesperado en sus días finales. Mientras en la dirigencia de Blanco y Negro evalúan opciones para potenciar el ataque de Colo Colo de cara a la segunda rueda, desde Argentina surgió un nombre que conoce a la perfección los pasillos del Estadio Monumental y que hoy atraviesa un difícil momento deportivo.

Se trata de Carlos Palacios. El atacante nacional está viviendo un complejo momento físico en Boca Juniors, escenario que habría detonado su intención de buscar un nuevo impulso futbolístico regresando al equipo donde alcanzó su mejor versión entre 2023 y 2024.

¿Por qué Carlos Palacios quiere salir de Boca Juniors?

El declive en la continuidad de la “Joya” ha sido drástico. Tras un 2025 de alta exigencia donde logró consolidarse sumando importantes minutos en los Torneos de Apertura y Clausura, e incluso participando en el Mundial de Clubes y la Copa Libertadores, este 2026 lo ha marginado por completo de las canchas.

Una operación en la rodilla lo dejó fuera de todo el primer semestre. Su esperado retorno se produjo recién el pasado 16 de julio, donde apenas disputó 17 minutos por la Copa Argentina frente a Sarmiento. Sin embargo, el jugador sufrió una nueva dolencia en el aductor derecho, quedando totalmente descartado de la llave de playoffs de la Copa Sudamericana frente a O’Higgins. Esta falta de continuidad es la que lo empuja a evaluar nuevos rumbos.

¿Qué dicen en Argentina sobre el regreso de Palacios a Colo Colo?

El sorpresivo deseo del jugador fue destapado por el periodista Emiliano Raddi en su reporte para ESPN. “Yo sé que el jugador tiene intención. Después se la tiene que manifestar al presidente y decirlo puertas adentro, pero tiene intención, no vería con malos ojos volver a Chile”, aseguró el comunicador.

Raddi detalló que, en medio de este escenario, el entorno del futbolista maneja la option de acercar a las oficinas de La Bombonera una propuesta para salir en este mercado. No obstante, el panorama dirigencial en Argentina es claro: el actual técnico “Xeneize”, Rodolfo Arruabarrena, tiene la intención de retenerlo y recuperarlo físicamente.

PALACIOS, BOCA Y COLO COLO, ¿SEGUIRÁ EN ARGENTINA O VUELVE AL CACIQUE?



El presente del volante chileno no es el más auspicioso en el Xeneize y han surgido las especulaciones. Emiliano Raddi con la información.



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¿Cuánto piden en Argentina para dejar partir a Palacios?

La principal traba para un eventual retorno a Macul es económica. Boca Juniors realizó una fuerte apuesta por el jugador, desembolsando una cifra que supera los 4 millones de dólares por su traspaso desde el propio Cacique, amarrándolo con un contrato vigente hasta finales de 2029.

“Boca hizo una compra importante. Boca lo que quiere es, en el caso de que quiera volver a Colo Colo, que el club compre al jugador, porque no tiene sentido cederlo a préstamo sin costo”, sentenció el reportero de ESPN.

Por ahora, en las oficinas de Blanco y Negro mantienen el hermetismo, enfocando sus energías de mercado en otros perfiles como Diego Valdés o Jordhy Thompson, a la espera de ver si esta postura logra transformarse en una negociación formal.