Datos Clave Acuerdo frustrado: El mediocampista Bastián Silva tenía negociaciones muy avanzadas para convertirse en refuerzo de Deportes Copiapó. Giro inesperado: Pese al sigilo con el que el club manejaba las tratativas, la operación se cayó a última hora porque el jugador decidió tomar otro rumbo. Gran antecedente: El volante viene de sumar valiosa continuidad en Deportes Limache, donde registró 29 partidos oficiales durante su última campaña.

El mercado de fichajes de invierno en el fútbol chileno sigue sumando sorpresas y operaciones caídas. Cuando todo parecía indicar que un jugador con pasado formativo en Colo Colo armaría sus maletas rumbo al norte del país para sumar minutos, la negociación sufrió un revés definitivo en la recta final.

El protagonista de la historia es el mediocampista Bastián Silva, quien tras buscar consolidación fuera del Estadio Monumental, se transformó en la gran obsesión de un equipo de la Primera B que buscaba cerrar su plantel para la segunda rueda del torneo.

¿Por qué se cayó el fichaje de Bastián Silva en Deportes Copiapó?

El cuadro atacameño, que marcha en el octavo puesto de la división de plata y busca meterse en la liguilla de ascenso, tenía todo muy bien encaminado para sumar al volante. Sin embargo, el portal especializado PrimeraBChile destapó el fracaso de la operación.

“Los nortinos se estaban manejando con mucha discreción en el mercado de invierno y, sigilosamente, avanzaban para sumar a Silva. Todo parecía muy bien encaminado, pero finalmente el futbolista cambió de rumbo”, detalló el citado medio, confirmando que, por razones que aún se mantienen en reserva, la llegada del canterano albo se esfumó a última hora.

¿Cuál es el presente de Bastián Silva en el fútbol chileno?

Tras desligarse de sus obligaciones en Colo Colo al no ser considerado en el primer equipo, Silva había logrado encontrar regularidad defendiendo la camiseta de Deportes Limache.

En el cuadro “tomatero”, el volante logró consolidarse como una alternativa interesante en el profesionalismo, disputando 29 partidos oficiales (entre la Liga de Primera y la Copa Chile), registrando además dos goles y una asistencia. Ahora, tras su fallido arribo a Copiapó, el mediocampista deberá definir rápidamente su futuro para no perder la continuidad ganada.

¿Qué refuerzos busca Deportes Copiapó tras este revés?

El “León de Atacama” deberá seguir buscando opciones en el mercado. Hasta ahora, el equipo dirigido por Héctor Almandoz solo suma la incorporación del defensa central argentino Salvador Sánchez.

Tras el reciente empate sin goles ante Rangers de Talca, el estratega se refirió a la búsqueda de fichajes: “Estamos en el análisis, esperando, hablando… Más allá de que John Valladares va a ser nuestro verdadero reemplazo para esta segunda ronda, estamos viendo si podemos cerrar lo que venimos dando vuelta hace un tiempo”. De todas formas, el DT aclaró: “Si se puede dar, bárbaro; si no, estoy muy contento, tengo un plantel muy fuerte”.