Datos Clave Interés: Según revelaron en México, Colo Colo estaría cerca de cerrar a Víctor Dávila. Operación: Según Víctor Díaz de ESPN, América lo cedería a préstamo con opción de compra. Condición: El posible traspaso depende de la llegada del colombiano Óscar Perea a las Águilas.

Tras confirmar a Vozinha como su primer refuerzo del mercado de invierno, en Colo Colo buscan alternativas para seguir potenciando su plantel. Una de las posiciones que pretende potenciar Fernando Ortiz es la ofensiva, donde Diego Valdés asomaba como principal alternativa, sin embargo, la opción del jugador de Vélez Sarsfield se ha ido diluyendo con el correr de los días.

En ese contexto, desde México revelaron que otro chileno podría llegar al Estadio Monumental para sumarse al plantel de cara a la segunda rueda del Campeonato Nacional. Se trata de Víctor Dávila, quien podría dejar América para incorporarse al Cacique.

América cedería a Víctor Dávila a Colo Colo

Según reveló el periodista Víctor Díaz de ESPN, América evalúa ceder al extremo chileno a Colo Colo a préstamo con opción de compra, movimiento que se concretaría con la inminente llegada del colombiano Óscar Perea para reforzar el ataque azulcrema en el Apertura 2026 de la Liga MX.

Díaz precisó que la incorporación de Perea es la llave para liberar la salida de Dávila. Una vez que el colombiano se integre al plantel, la directiva de las Águilas cerraría las gestiones para ceder al chileno al Cacique.

¿Por qué Colo Colo quiere a Víctor Dávila?

Para el Cacique, Dávila sería una incorporación de alto perfil en el ataque para la segunda parte del año. El delantero chileno, en tanto, tendría una motivación adicional para demostrar su nivel en el Monumental tras su compleja experiencia en México.

Por otro lado, la alternativa de sumarlo al plantel con un préstamo con opción de compra reduce el riesgo para Blanco y Negro. Por un lado le permite sumar a un jugador de categoría al plantel sin desembolsar una cifra elevada de dinero, y por el otro lado, le permite evaluar el desempeño del jugador para eventualmente comprar su pase a medida que demuestre un gran nivel en el fútbol chileno.

De concretarse la operación, el jugador llegaría en un momento en que los albos lideran el Campeonato Nacional y buscan mantener esa ventaja en la segunda rueda, con Fernando Ortiz en búsqueda de opciones ofensivas que amplíen sus alternativas en el sector de las bandas.