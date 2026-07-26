Datos Clave El sueldo de Vozinha: Cerca de 47 millones de pesos mensuales en Colo Colo. La comparación con Vidal: El King gana 114 millones al mes, casi el triple que el nuevo arquero. Su posición en el plantel: En la zona media, similar a Alarcón y Víctor Felipe Méndez.

El fichaje más mediático de la historia reciente del fútbol chileno tiene un precio que no se condice con el ruido que genera. El arquero de Cabo Verde ganará cerca de 47 millones de pesos mensuales en Colo Colo, una cifra que ubica a Vozinha en la zona media del plantel albo, muy lejos de los sueldos más altos del Monumental.

El dato cobra más sentido cuando se lo compara con lo que cobraba antes del Mundial: en el GD Chaves de Portugal, Vozinha ganaba alrededor de 70 mil euros al año, unos 6 millones de pesos al mes. Según reveló Radio ADN nuevo sueldo en Macul multiplica casi por ocho esa cifra, lo que refleja el salto de valor que significó su actuación en la Copa del Mundo.

La diferencia de sueldo entre Vozinha y las figuras de Colo Colo

El que más gana en el plantel albo es Arturo Vidal, con cerca de 114 millones de pesos mensuales, el doble y medio de lo que percibirá el nuevo arquero. Le siguen Claudio Aquino, con 80 millones, y Javier Correa, con 70 millones. Llevado a números concretos, Vozinha gana en Chile lo que Vidal cobra en menos de 15 días.

Dónde se ubica Vozinha en la escala salarial del Cacique

El contrato sitúa al golero en un rango similar al de jugadores como Tomás Alarcón y Víctor Felipe Méndez, referentes del mediocampo albo pero no los mejor pagados del plantel. Una estructura que refleja la apuesta de Blanco y Negro: traer un nombre de impacto global sin desquiciar la masa salarial del equipo que marcha primero en el Campeonato Nacional.