Datos Clave Refuerzo: Colo Colo llegó a un acuerdo con Vozinha, portero revelación del Mundial, según confirmó Aníbal Mosa. Contrato: El guardameta de Cabo Verde se mantendrá ligado al Cacique por 18 meses. Números: El arquero llega con una gran trayectoria y casi 300 partidos disputados a nivel de clubes.

Vozinha se convertirá en el nuevo arquero de Colo Colo. El arquero sensación del Mundial 2026 le dio el sí a los albos y llegará al Estadio Monumental con un contrato por 18 meses, según reveló el periodista Germán García Grova.

El arribo del caboverdiano es el gran golpe al mercado, considerando que el golero incluso fue incluido en el once ideal de la Copa del Mundo. Sin embargo, no solo su participación en la cita planetaria respaldan al guardameta, sino que también su rendimiento en clubes a lo largo de su carrera.

Los números de Vozinha que convencieron a Colo Colo

Josimar Jose Évora Dias, más conocido como Vozinha, registra una extensa trayectoria profesional que arrancó en su natal Cabo Verde en 2007. Posteriormente sumó pasos por Angola, Moldavia, Portugal, Chipre y Eslovaquia.

El equipo al que más veces defendió a lo largo de su carrera es el AEL Limassol, donde jugó un total de 135 partidos y conquistó la Copa de Chipre en el año 2019.

Desde su debut, el portero de 40 años ha disputado 25.294 minutos en un total de 283 compromisos. En ellos ha recibido 300 goles y ha mantenido su portería en cero en 17 oportunidades. Con su selección, en tanto, debutó en 2012 a la edad de 26 años y se convirtió en un pilar fundamental, superando las 90 actuaciones.

¿Cuándo debuta Vozinha en Colo Colo?

Luego que el propio presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa confirmara que “tenemos un acuerdo con Vozinha”, la pregunta que muchos hinchas se hicieron es: ¿cuándo debutará el portero con la camiseta de Colo Colo?.

Sin embargo, para eso aún habrá que esperar, puesto que el golero debe viajar a Chile para someterse a los exámenes médicos de rigor y posteriormente integrarse a los trabajos de Fernando Ortiz.

Una vez concrete su llegada, el ‘Tano’ tomará la decisión final de incluirlo en un partido oficial por el Campeonato Nacional, por lo que aún la fecha de su debut con la camiseta del Cacique es incierta.