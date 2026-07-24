Datos Clave La comparación de Bravo: Puso a Maureira al nivel de Cubarsí y Lamine Yamal como ejemplo de lo que puede ser. La crítica a Colo Colo: Cuestionó que el club busque arquero teniendo a un joven con proyección enorme. El consejo al portero: “Dejar de pensar como un niño y pelearle las cartas directamente en Colo Colo.”

Cubarsí y Lamine Yamal tienen 19 años, son campeones del mundo con España y nadie en el Barcelona piensa en reemplazarlos. Eso fue exactamente lo que Claudio Bravo puso sobre la mesa al hablar de Gabriel Maureira y la búsqueda de arquero de Colo Colo. Tres jugadores de la misma edad, destinos completamente distintos. El excapitán de La Roja no se guardó nada en ESPN y le habló directo tanto al club como al portero albo.

La pregunta de Bravo fue simple y apuntó a la dirigencia: “Vas primero en el torneo con el arquero que supuestamente tiene proyección a nivel de selección y a nivel internacional, y le están buscando arquero”. El campeón de América con Chile dijo que le hubiera gustado escuchar a Aníbal Mosa o Jaime Pizarro explicar el razonamiento detrás de la decisión. “Cuesta entender esta situación donde no se quiera buscar el crecimiento de él”, disparó.

El consejo de Bravo a Maureira para frenar la búsqueda de arquero

El exreferente de la selección fue directo: “Dejar de pensar como un niño. Mira a Cubarsí, con 19 años, o Lamine Yamal. Son chicos que llevan dos o tres años jugando y salieron campeones del mundo”, planteó Bravo.

La comparación no es casual: los tres tienen la misma edad y mientras Cubarsí y Yamal ya son referentes mundiales, Maureira todavía tiene que convencer a su propio club de que no necesita competencia. “Dejemos de pensar que son como niños o jugadores de etapas juveniles”, agregó el ex Barcelona, Manchester City y Real Betis.

Lo que Bravo le pide a Maureira para ganarse el arco

El exarquero fue claro en cuál es el camino que debe tomar el joven portero: “Me olvidaría de la selección menor y me pelearía las cartas directamente en Colo Colo, buscando la posibilidad de que no queden dudas, de hacer mejores actuaciones y que no traigan absolutamente a nadie”. En pocas palabras: que sean las actuaciones de Maureira las que hagan innecesaria la búsqueda, no que la dirigencia decida no traer a nadie por convicción propia.