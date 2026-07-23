Datos Clave Operación: César Merlo reveló que Colo Colo comenzó a negociar por Vozinha tras la caída del fichaje de Santiago Mele. El aval: Fernando Ortiz, que no estaba convencido inicialmente, dio luz verde. La decisión final la tomó el presidente Aníbal Mosa. La postura del directorio: Jaime Pizarro fue cauteloso: “Del pensamiento a concretar algo es distinto”, señaló el director de Blanco y Negro.

Colo Colo activó el plan B para el arco. Tras la caída del fichaje de Santiago Mele, el Cacique comenzó a negociar por Vozinha, arquero revelación de Cabo Verde en el Mundial 2026, según reveló el periodista César Merlo. El portero había sido ofrecido al club hace varios días sin éxito, pero la salida del uruguayo cambió el panorama.

“Luego de que haya sido ofrecido hace varios días y con la caída de Mele, Colo Colo comenzó a negociar por Vozinha”, confirmó el comunicador.

Ortiz dio luz verde para que Vozinha llegue a Colo Colo

La operación tiene un detalle relevante: Fernando Ortiz no estaba convencido inicialmente de incorporar al caboverdiano. Sin embargo, el técnico finalmente dio luz verde para avanzar en las conversaciones, y la decisión de iniciar la negociación la tomó el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa.

Jaime Pizarro, director de la concesionaria, fue consultado este jueves sobre la posibilidad de fichar al mundialista y se mostró cauto sin negar el interés. “Yo creo que va a ser lo que deba ser, no lo que a veces podamos pensar, porque del pensamiento a concretar algo es distinto”, señaló.

🚨Luego de que haya sido ofrecido hace varios días y con la caída de Mele, Colo Colo comenzó a negociar por Vozinha.

*️⃣Es una decisión del presidente Aníbal Mosa. El "Tano" Ortiz no lo pidió, pero dio luz verde para que se avance. pic.twitter.com/CtTYqumumJ — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 23, 2026

¿Quién es Vozinha y por qué lo quiere Colo Colo?

Vozinha es el portero titular de la selección de Cabo Verde y fue una de las grandes revelaciones del Mundial 2026, donde fue incluido en el once ideal de la Copa del Mundo, lo que llamó la atención de varios clubes sudamericanos. El Cacique lo necesita para cubrir la baja de Fernando De Paul, quien se recupera de una lesión grave y no estará disponible durante los primeros partidos de la segunda rueda del Campeonato Nacional.

Con Gabriel Maureira como titular para la parte final del torneo, Colo Colo enfrenta la urgencia de resolver la posición que Fernando Ortiz manifestó públicamente que necesita reforzar. La negociación por Vozinha es, por ahora, la opción más concreta que tiene Blanco y Negro en el mercado.