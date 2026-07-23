Datos Clave Ortiz mueve la pizarra: Debido a las sanciones a Sosa y Méndez, y la lesión de Villagra, el Tano rearmó su defensa. El registro negativo ante los Tomateros: En 6 partidos jugados, Limache ha ganado tres e igualado en el resto. Colo Colo no sabe de victorias ante los Cerveceros. ¿Cuándo juega Colo Colo?: Este viernes 24 de julio a las 20:30 horas en el Estadio Monumental se enfrentan Colo Colo y Limache.

Colo Colo vuelve a decir presente en el Campeonato Nacional 2026, en su estreno por la segunda rueda de la división de honor del fútbol chileno. El Cacique se encuentra como líder a bastante distancia del escolta, Universidad Católica, pero en su inicio en la segunda parte de la temporada deberá recibir a su bestia negra: Deportes Limache.

Desde su ascenso, los Tomateros no conocen de derrotas ante los albos, con tres victorias y tres igualdades en 6 partidos jugados. Por su parte, Fernando Ortiz tiene en mente cambiar el registro negativo, pero con bastantes dilemas en su zaga defensiva, ya que no podrá contar con Joaquín Sosa y Javier Méndez debido a su sanción ante los Cruzados, además de la lesión de Jonathan Villagra. Ante esta situación, el Tano tuvo que modificar el esquema para disputar su debut en la segunda rueda.

Ortiz mueve la pizarra para recibir a Limache

Debido a las tres bajas importantísimas, Fernando Ortiz se decantó por realizar dos movimientos en su oncena titular. El esquema del Tano para recibir a Limache será con Matías Fernández como lateral-volante por derecha, mientras que Jeyson Rojas usará la posición como stopper en la última línea de la zaga defensiva de los albos.

Con esta modificación, Colo Colo formará con Gabriel Maureira; Jeyson Rojas, Arturo Vidal, Erick Wiemberg; Matías Fernández, Tomás Alarcón, Diego Ulloa, Víctor Felipe Méndez; Leandro Hernández y Maximiliano Romero.

Actualmente Colo Colo es líder exclusivo del Campeonato Nacional 2026 con 36 unidades, a 10 de Católica que es su escolta, por lo que tendrá la oportunidad de seguir estirando su ventaja. Por su parte, Limache es noveno con 21 puntos, y una victoria le permitiría escalar a puestos de clasificación a competencias internacionales.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo recibirá este viernes 24 de julio a Deportes Limache por la fecha 16 del Campeonato Nacional 2026. El duelo que dará el puntapié inicial a la segunda rueda dará inicio a las 20:30 horas en el Estadio Monumental.