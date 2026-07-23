Datos Clave Objetivo original: Se reveló que la administradora de fondos Sartor, y en específico el expresidente de Azul Azul Michael Clark, tenían la firme intención de ingresar a la propiedad de Blanco y Negro. El plan B: Al no concretarse la compra debido a que el cuadro albo evitó el descenso a Primera B, el grupo inversor cambió el rumbo, concentró sus fuerzas y terminó comprando a Universidad de Chile. Problemas legales: Michael Clark y otros personeros de Sartor enfrentan actualmente a la justicia por acusaciones de estafa que afectan a casi 200 inversionistas, debiendo ser formalizados a fines de julio.

El fútbol chileno sumó un nuevo y polémico capítulo en sus pasillos dirigenciales. Juan Pablo Pavez, exdirector de la concesionaria Azul Azul, soltó una verdadera bomba al confesar las intenciones reales que tenía el grupo inversor Sartor, y específicamente Michael Clark, antes de tomar las riendas de Universidad de Chile.

En diálogo con Cooperativa Deportes, Pavez desclasificó que el expresidente de la U tenía entre ceja y ceja adquirir la propiedad de Colo Colo. Todo este presunto movimiento corporativo se gestó entre los años 2020 y principios de 2021, época en que el “Cacique” atravesaba la peor crisis deportiva de su historia y luchaba dramáticamente por no caer a la Primera B.

¿Por qué Sartor y Michael Clark intentaron comprar Colo Colo?

Según la revelación del exdirigente, el interés radicaba en aprovechar la vulnerabilidad financiera e institucional de Blanco y Negro en caso de que perdieran la categoría en el recordado partido de promoción ante Universidad de Concepción disputado en Talca.

Pavez no se guardó nada y detalló la crudeza de la operación comercial que se planeaba en las sombras:

“Un exdirector puesto por Sartor me confesó que Michael Clark le dijo que ellos fueron tras Colo Colo. Es como que Universidad de Chile se vaya a comprar la Pontificia Universidad Católica. ¿De qué estamos hablando? (…) Esto fue una concertación total para hacerse de Colo Colo. Como Colo Colo no bajó, entraron con todo por Universidad de Chile“.

El plan original fracasó gracias al histórico gol de Pablo Solari que evitó el descenso. Tras ello, Sartor desembarcó en la propiedad de Azul Azul a mediados de 2021 tras adquirir el paquete accionario de Carlos Heller. Sobre este repentino cambio de interés, Pavez fue lapidario: “Inventaron el famoso cuento de que fueron a un partido de Everton y se impactaron. Estos tipos tienen un MBA en mentir”.

¿De qué se acusa a Michael Clark y en qué está su proceso judicial?

Esta explosiva revelación llega en el peor momento corporativo para Michael Clark. El ingeniero comercial será formalizado el próximo 30 de julio en el Centro de Justicia por el fiscal Juan Pablo Araya, junto a otras 10 personas ligadas al grupo Sartor. Se les imputa haber utilizado a la administradora para financiar entidades relacionadas con los dueños, perjudicando a cerca de 200 inversionistas víctimas de estafa.

En medio de este torbellino, Clark ha prestado más de 100 páginas de declaraciones ante el Ministerio Público buscando tomar distancia absoluta de los socios de la gestora de fondos. En su testimonio, al cual se tuvo acceso, el expresidente azul se defendió tajantemente:

“Lo primero que quiero dejar absolutamente claro es que jamás he actuado con el propósito de defraudar a nadie, y que nunca me he quedado con dinero ni he recibido fondos que no correspondan a un trabajo real y efectivamente realizado. Todas mis decisiones siempre han sido tomadas sobre la base de criterios técnicos y financieros”.

Para desmarcarse de las acusaciones que apuntan a la cúpula de Sartor, Clark argumentó que su relación con ellos fue estrictamente laboral y distante: “Debido a mi personalidad reservada, dedicada exclusivamente a mi familia y al deporte, jamás participé en eventos sociales, fiestas o viajes corporativos. A mayor abundamiento y sólo para ejemplificar, nunca fui invitado a cumpleaños, no conozco a sus familias, no he estado en sus casas, nunca realicé viajes con ellos”, sentenció ante la justicia.