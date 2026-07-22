Datos Clave Renovado: Colo Colo extendió el vínculo de Leandro Hernández, el cual finalizaba en diciembre de este año. Confirmación oficial: Jaime Pizarro, director de Blanco y Negro, fue el encargado de dar a conocer la noticia. Números: El atacante de 21 años ha jugado 25 partidos este 2026, en los cuales ha anotado 5 goles y entregado 4 asistencias.

Colo Colo no ha tenido el mercado de pases que esperaban sus hinchas. A solo dos días de su reestreno en el Campeonato Nacional los albos continúan sin sumar refuerzos, y por si fuera poco, el portero Santiago Mele, con quien tenían un acuerdo, terminó fichando por Independiente de Avellaneda.

Pese a la mala noticia en materia de incorporaciones, en Blanco y Negro avanzaron en otro de los anhelos de Fernando Ortiz: abrochar la renovación de Leandro Hernández. La joven figura termina su vínculo a fin de año, por lo que la dirigencia se movió para extender su vínculo y mantenerlo ligado al club.

Colo Colo confirma la renovación de Leandro Hernández

Luego de semanas de negociaciones, Colo Colo confirmó la renovación de Leandro Hernández. Fue Jaime Pizarro, director deportivo de la concesionaria que rige los destinos del Cacique, el encargado de comunicar la noticia.

“Nos alegra muchísimo la extensión de contrato de Leandro Hernández. Esperamos que esta oportunidad le permita a él poder seguir expresándose deportivamente como lo ha hecho en el último tiempo y no tenemos ninguna duda que lo va a seguir haciendo”, dijo el exministro del Deporte.

La renovación del atacante de 21 años llegó en un momento clave, puesto que el jugador ya podía comenzar a negociar con otros clubes como agente libre, pudiendo dejar el Estadio Monumental sin dejar ingresos al club que lo vio nacer.

Los números de Leandro Hernández en Colo Colo

Leandro Hernández debutó con Colo Colo en noviembre de 2023, sin embargo, con la llegada de Fernando Ortiz a la banca consiguió un mayor protagonismo, convirtiéndose en uno de los puntos altos del equipo.

Este 2026, el atacante ha disputado un total de 1.393 minutos en 25 partidos entre el Campeonato Nacional, la Copa de la Liga y la Copa Chile. En ellos, ha convertido cinco goles y aportado cuatro asistencias.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Mientras espera por la llegada de refuerzos, Colo Colo volverá a saltar a la cancha el próximo viernes 24 de julio a las 20:30 horas cuando reciba a Deportes Limache en el Estadio Monumental por la fecha 16 del Campeonato Nacional.