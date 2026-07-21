Datos Clave Golpe en el mercado: Santiago Mele tenía todo acordado con Colo Colo, pero finalmente partirá a Independiente de Avellaneda. Motivo: El portero cambió las condiciones a última hora con Blanco y Negro, y aceptó un ofrecimiento desde Argentina. Nueva búsqueda: El Cacique deberá salir nuevamente al mercado para encontrar arquero para el segundo semestre.

Santiago Mele no llegará a Colo Colo. El arquero uruguayo de 28 años había aceptado la oferta del Cacique e incluso tenía vuelos reservados para viajar a Chile a sellar su incorporación, sin embargo, a última hora rechazó el ofrecimiento de los albos y aceptó el de Independiente de Avellaneda, según reveló el periodista experto en el mercado de fichajes, César Merlo.

Santiago Mele jugará en Independiente: rechazó a Colo Colo

Según informó Radio ADN, el problema surgió cuando Mele planteó nuevas exigencias que modificaban las condiciones acordadas previamente. El portero cambió los términos de la fórmula de pago, los premios y la duración del contrato respecto a lo que se había pactado en un principio, lo que generó molestia al interior de Blanco y Negro.

El presidente Aníbal Mosa quedó a cargo de intentar destrabar la negociación con los representantes del jugador, pero las nuevas condiciones resultaron inaceptables para el directorio, por lo que su incorporación fue descartada. En ese escenario, Independiente de Avellaneda entró con una oferta superadora y se quedó con el arquero. Mele llegará al Rojo a préstamo por un año con opción de compra desde Monterrey, club al que pertenece.

“Le había dado el sí a Colo Colo y hasta había vuelos para viajar, pero el Rojo hizo oferta superadora a última hora y cambió todo”, detalló César Merlo respeto a la operación con la que la escuadra de Avellaneda finalmente se quedará con los servicios del guardameta.

🚨Santiago Mele es refuerzo de Independiente.

*️⃣Llega a préstamo por un año y con una opción de compra desde Rayados.

*️⃣Le había dado el sí a Colo Colo y hasta había vuelos para viajar, pero el "Rojo" hizo oferta superadora a última hora y cambió todo. pic.twitter.com/ekwfXmL5PJ — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 21, 2026

Colo Colo reactiva la búsqueda de arquero

Con el fichaje del uruguayo descartado, Colo Colo deberá salir nuevamente al mercado en búsqueda de un arquero para la segunda parte del año. En los últimos días surgió el nombre de Vozinha, portero de Cabo Verde que se convirtió en la gran revelación del Mundial 2026 y que aparece como una opción en el radar del Cacique, aunque por ahora el club no le ha presentado una oferta concreta.

El Cacique necesita resolver la posición con urgencia. Fernando Ortiz enfrenta la segunda rueda del Campeonato Nacional con Gabriel Maureira como titular tras la grave lesión de Fernando De Paul, y el tiempo para encontrar un reemplazante se acorta con el avance del mercado invernal.