Datos Clave Canchas anegadas: Las precipitaciones ablandaron los terrenos de entrenamiento en Macul, elevando el riesgo de lesiones y daños a la superficie. Mudanza obligada: El cuerpo técnico decidió trasladar la práctica de este martes a las dependencias del Stadio Italiano en Las Condes. Foco en el debut: El plantel trabaja a contrarreloj para enfrentar a Deportes Limache este viernes en el reinicio del campeonato.

El frente de mal tiempo que azota a la capital obligó a Colo Colo a modificar de urgencia su itinerario. Las intensas lluvias caídas durante las últimas horas dejaron inutilizables las canchas de entrenamiento del Estadio Monumental, forzando al plantel dirigido por Fernando Ortiz a abandonar Macul para poder llevar a cabo su práctica de este martes.

La decisión se tomó de forma preventiva para resguardar el estado físico de los jugadores, ya que el césped blando eleva el riesgo de lesiones, y además busca evitar un daño mayor a las superficies del recinto. Este contratiempo ocurre justo cuando el equipo alista su debut oficial en la segunda rueda del Campeonato Nacional, tras cerrar su exitosa intertemporada en Colombia con un triunfo ante Millonarios.

¿Dónde entrenará Colo Colo tras los problemas en el Monumental?

Ante la imposibilidad de utilizar las canchas de pasto natural en Pedrero, el cuerpo técnico evaluó de inmediato las alternativas para no interrumpir el microciclo. Según reveló El Canal de Edson, la primera opción fue utilizar la cancha sintética del propio Estadio Monumental, pero esta superficie tampoco presentaba las mejores condiciones.

Finalmente, la dirigencia y Fernando Ortiz optaron por trasladar al primer equipo a la comuna de Las Condes. Durante la jornada de este martes, los jugadores albos trabajarán en la cancha de césped artificial del Stadio Italiano, recinto que cumple con los estándares necesarios para desarrollar la práctica sin contratiempos.

La cancha principal del Estadio Monumental bajo resguardo total

El gran objetivo de esta drástica mudanza es asegurar que el terreno de juego principal no sufra ningún tipo de estrés hídrico ni físico antes del fin de semana.

Por indicación del club, la cancha “David Arellano” se ha mantenido completamente cubierta y resguardada durante estos días de temporal, asegurando su uso exclusivo para el partido oficial, evitando así los graves problemas de barro y desniveles que afectaron al recinto en temporadas anteriores.

¿Cuándo juega Colo Colo vs Deportes Limache?

A pesar de los inconvenientes climáticos, la ANFP mantiene intacta la programación para el reestreno del Cacique en el torneo nacional.

Colo Colo recibirá a Deportes Limache este viernes 24 de julio a las 20:30 horas en el Estadio Monumental. El compromiso marcará el arranque de la segunda rueda de la Liga de Primera y será la primera gran prueba oficial para Fernando Ortiz para mantenerse con holgura en la cima de la competencia.