Datos Clave Día clave en el arco: A las 11:00 horas, en reunión extraordinaria, Blanco y Negro aprobará la llegada del uruguayo Santiago Mele a préstamo con opción de compra, desatando el debate sobre el futuro del joven Gabriel Maureira. Ultimátum por el creador: Colo Colo le puso como plazo final este viernes 24 de julio a Diego Valdés para que destrabe su salida como jugador libre de Vélez, aprovechando la deuda de tres meses de sueldo que mantiene el “Fortín”. El plan Dávila: Ante la negativa de Orenburg (piden más de US$ 2 millones por Jordhy Thompson), Colo Colo negocia con América de México la llegada a préstamo del lesionado Víctor Dávila para que finalice su recuperación en Macul.

El Estadio Monumental amaneció convertido en un verdadero hervidero de negociaciones. La tranquilidad del exitoso paso por Colombia y las victorias en los amistosos internacionales quedaron atrás, dando paso a la frenética agenda de la gerencia deportiva de Blanco y Negro. Con el reloj jugando en contra y la reanudación del Campeonato Nacional fijado para este mismo viernes frente a Deportes Limache, Fernando Ortiz exige definiciones inmediatas para apuntalar a un plantel que tiene la obligación histórica de campeonar en el plano local y sentar las bases para la temporada 2027.

La jornada de este martes está marcada en rojo en el calendario albo. Una crucial reunión extraordinaria de directorio promete destrabar, de una vez por todas, las operaciones más esperadas por el cuerpo técnico y la hinchada. Mientras el arco y la zona creativa acaparan la atención con millonarias inversiones y ultimátums de escritorio, las complicaciones financieras para repatriar a los talentos formados en casa han obligado a la concesionaria a mirar de reojo hacia Norteamérica, activando un audaz plan de contingencia para sumar jerarquía al ataque del Cacique.

🔴 Todas las noticias de Colo Colo de este martes 21 de julio



Sigue en Alairelibre.cl el desenlace de la reunión de directorio de Blanco y Negro, el minuto a minuto del ultimátum por Diego Valdés y los últimos detalles del sorprendente plan por Víctor Dávila.