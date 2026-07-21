Noticias de Colo Colo hoy 21 de julio: El plazo por Diego Valdés, Mele será oficializado y el plan B en el mercado
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Carla Bernucci
Blanco y Negro entra en horas cruciales para definir el plantel de cara al segundo semestre. El directorio de la concesionaria se reúne de urgencia este martes para abrochar al mundialista Santiago Mele, mientras fija un ultimátum a Vélez Sarsfield por el fichaje del anhelado "10".
El Estadio Monumental amaneció convertido en un verdadero hervidero de negociaciones. La tranquilidad del exitoso paso por Colombia y las victorias en los amistosos internacionales quedaron atrás, dando paso a la frenética agenda de la gerencia deportiva de Blanco y Negro. Con el reloj jugando en contra y la reanudación del Campeonato Nacional fijado para este mismo viernes frente a Deportes Limache, Fernando Ortiz exige definiciones inmediatas para apuntalar a un plantel que tiene la obligación histórica de campeonar en el plano local y sentar las bases para la temporada 2027.
La jornada de este martes está marcada en rojo en el calendario albo. Una crucial reunión extraordinaria de directorio promete destrabar, de una vez por todas, las operaciones más esperadas por el cuerpo técnico y la hinchada. Mientras el arco y la zona creativa acaparan la atención con millonarias inversiones y ultimátums de escritorio, las complicaciones financieras para repatriar a los talentos formados en casa han obligado a la concesionaria a mirar de reojo hacia Norteamérica, activando un audaz plan de contingencia para sumar jerarquía al ataque del Cacique.
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Sigue en Alairelibre.cl el desenlace de la reunión de directorio de Blanco y Negro, el minuto a minuto del ultimátum por Diego Valdés y los últimos detalles del sorprendente plan por Víctor Dávila.
Periodista y editora de Deportes con experiencia en medios digitales líderes como GOAL, DAZN y Footballco. Especialista en periodismo deportivo digital, con trayectoria en radio y prensa escrita. Ganadora del Premio al Desarrollo Profesional del Círculo de Periodistas Deportivos de Chile (2023).