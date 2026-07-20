Datos Clave El protagonista: Se trata del delantero chileno Víctor Dávila, quien fue borrado de los registros del América de México para el Torneo Apertura 2026. El calvario: El atacante sufrió una gravísima rotura de ligamento cruzado anterior en marzo de este año ante Necaxa y aún no tiene el alta médica. La maniobra: Fernando Ortiz exigió su llegada y Colo Colo negocia un préstamo por un año para que termine su rehabilitación en el Monumental y luego sume minutos.

El reloj corre, la segunda rueda del Campeonato Nacional está a la vuelta de la esquina y en Colo Colo la gerencia deportiva no descansa. Si bien la atención de los hinchas está puesta en los refuerzos inminentes, en los pasillos del Estadio Monumental se está cocinando a fuego lento una de las operaciones más arriesgadas y sorpresivas del último tiempo.

La instrucción de Fernando Ortiz fue clara: quiere sí o sí a un hombre de su total confianza para potenciar el ataque, sin importarle que actualmente se encuentre atravesando el peor momento físico de su carrera. El objetivo está en tierras aztecas y las negociaciones acaban de dar un giro radical.

Fichaje Víctor Dávila: La grave lesión que lo marginó del Club América

El jugador en cuestión es Víctor Dávila. El explosivo delantero nacional estaba en el radar prioritario de Colo Colo a principios de año, pero la mala fortuna destrozó los planes. En marzo pasado, durante la Fecha 9 de la Liga MX, el atacante sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla frente al FC Juárez, lesión que lo borró del mapa.

Hoy, las consecuencias de esa fatal jornada le están pasando una factura altísima. Como su alta definitiva recién está proyectada para septiembre, la directiva del América de México tomó la drástica decisión de no inscribirlo para el Torneo Apertura 2026. Al quedar sin espacio y sin registro oficial en las Águilas, su futuro quedó a la deriva.

[CONFIRMADO] El inédito plan de Colo Colo para revivir al delantero

Ante este desolador panorama, el Cacique vio una oportunidad de oro. Según reveló el periodista Javier Rojas de TUDN Estados Unidos, las mermadas finanzas del Grupo Televisa (dueños del América) y la obsesión del “Tano” Ortiz se alinearon para gestar un plan maestro.

“Están negociando que pueda recuperarse allá (en Chile) y tener minutos en Colo Colo”, confirmó el reportero. La información fue ratificada por la leyenda del club azteca, Carlos Reinoso, quien destapó las condiciones del trato: el América dio luz verde para cederlo y Blanco y Negro avanza para concretar un préstamo por un año, sin opción de compra inmediata.

De esta manera, el Cacique se haría cargo de la fase final de su rehabilitación en los recintos del Estadio Monumental, apostando a tenerlo como un “refuerzo de lujo” exclusivo para el cierre de la temporada y el inicio de 2027.

Mercado de pases Colo Colo: ¿Qué pasa con Mele, Valdés y Thompson?

Mientras se define la insólita apuesta por Dávila, la mesa directiva de Blanco y Negro tiene otros frentes abiertos que definirán la conformación final del plantel:

Santiago Mele: El arquero uruguayo tiene todo acordado. Este martes a las 11:00 horas habrá una reunión extraordinaria de directorio para visar los montos y oficializar su fichaje.

El arquero uruguayo tiene todo acordado. Este martes a las 11:00 horas habrá una reunión extraordinaria de directorio para visar los montos y oficializar su fichaje. Diego Valdés: Sigue siendo el gran anhelo. Aunque hay conversaciones avanzadas, el volante sigue haciendo goles en la pretemporada de Vélez Sarsfield y desde Argentina no ceden en sus pretensiones económicas.

Sigue siendo el gran anhelo. Aunque hay conversaciones avanzadas, el volante sigue haciendo goles en la pretemporada de Vélez Sarsfield y desde Argentina no ceden en sus pretensiones económicas. Jordhy Thompson: La opción se está enfriando. Aníbal Mosa confirmó que el Orenburg de Rusia está dificultando los diálogos y no entrega el visto bueno para la negociación, obligando al club a mirar el “Plan B”.

En resumen

Víctor Dávila quedó a la deriva tras no ser inscrito por el América de México para este semestre debido a su grave lesión de rodilla. Ante esto, Colo Colo y Fernando Ortiz reactivaron su interés y negocian un inédito plan: traerlo a préstamo por un año para que termine su proceso de recuperación en el Estadio Monumental y se convierta en el gran refuerzo para la recta final de la temporada.

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