Colo Colo visita a Millonarios en el estadio El Campín de Bogotá en un duelo amistoso internacional de intertemporada, compromiso que le servirá a ambos elencos para tomar ritmo de cara a la segunda parte de la temporada 2026.

Los Albos llevan más de una semana de pretemporada en la capital de Colombia, trabajando a tres turnos en algunos casos, con la idea de llegar bien físicamente a los partidos finales de este año, en el que busca amarrar el título del Campeonato Nacional.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Millonarios vs Colo Colo?

El partido amistoso de Millonarios vs Colo Colo no tendrá transmisión por TV, pero sí en streaming a través de Disney + Premium, aplicación de pago.

TV: Sin transmisión

Streaming: Disney + Premium

¿Cuándo y a qué hora juegan Millonarios vs Colo Colo?

Millonarios y Colo Colo se miden este sábado 18 de julio a las 19:00 horas de Chile en el estadio El Campín de Bogotá, en Colombia.

Fecha: Sábado 18 de julio

Horario: 19:00

Estadio: El Campín de Bogotá (Colombia)

El historial de Millonarios vs Colo Colo

Hay dos enfrentamientos oficiales entre Millonarios y Colo Colo en la historia: ambos fueron en la Copa Sudamericana 2007: empate 1-1 en Bogotá y Santiago, pero victoria en penales del cuadro cafetero, condenando al Cacique a la eliminación en octavos de final, menos de un año después de que llegara a la final del mismo torneo.

Formaciones de Millonarios vs Colo Colo

Formación de Millonarios: Javier Burrai; Samuel Martín, Andrés Llinás, Sergio Mosquera, Sebastián Valencia; Rodrigo Ureña, Mackalister Silva, Mateo García; Francisco Chaverra, Rodrigo Contreras y Andrey Estupiñán. DT: Fabián Bustos.