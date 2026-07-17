Datos Clave La postura de Vozinha: “Quiero un equipo que me quiera por lo que puedo dar en la cancha, no por marketing.” La oferta de Colo Colo: Blanco y Negro presentó una propuesta por un año y medio al arquero libre. El rival en la puja: El Inter Miami de la MLS también pretende al portero caboverdiano.

Colo Colo ya presentó una oferta formal por Vozinha, pero el arquero de Cabo Verde tiene sus condiciones claras desde antes de que apareciera el interés albo. El portero de 40 años que deslumbró al mundo en el Mundial 2026 habló con la cadena CBS de Estados Unidos y dejó un recado para todos sus pretendientes: que lo quieran de verdad, dentro de la cancha.

Mientras Blanco y Negro avanza con una propuesta por un año y medio según publicó El Mercurio, esas palabras de Vozinha cobran especial relevancia para el Cacique. “Quiero un equipo que me quiera por lo que puedo ofrecer dentro de la cancha, no como un producto de marketing“, declaró el portero, que pasó de ser un desconocido a tener casi 30 millones de seguidores en Instagram gracias a sus actuaciones en la cita planetaria. Una postura que aplica para todos sus pretendientes, incluido el club de Macul.

Las condiciones de Vozinha para elegir su próximo club

No busca fama sino proyecto. El guardameta reconoció en esa misma entrevista que a sus 40 años quiere jugar “al menos uno o dos años más” si el cuerpo se lo permite, y que la decisión dependerá de quién le presente un plan deportivo real. Esa postura le pone presión al Cacique: además de la oferta formal, deberá convencerlo de que Macul es un desafío competitivo a la altura, especialmente con el Inter Miami de la MLS también en carrera.

El Inter Miami que complica la operación de Colo Colo

Hay un rival de peso en la puja. El club de la MLS que comparte plantel con Lionel Messi también sondea al portero caboverdiano, lo que convierte la operación en una pulseada entre el fútbol chileno y uno de los clubes más mediáticos del planeta. Paradójicamente, si Vozinha cumple su promesa de no dejarse llevar por el marketing, el factor Messi no debería ser determinante, aunque la infraestructura y el nivel de la MLS sí son argumentos deportivos reales.

Por qué Colo Colo necesita a Vozinha

Con Fernando de Paul lesionado de larga data y el joven Gabriel Maureira de 19 años como única alternativa real, Fernando Ortiz pidió reforzar el arco con experiencia. El primer candidato, el uruguayo Santiago Mele, se fue enfriando, y ante esa realidad Blanco y Negro giró hacia Vozinha, cuyo pase libre simplifica enormemente la operación económica.

Si el portero acepta el desafío deportivo que le propone el Cacique, podría transformarse en uno de los fichajes más llamativos de la historia reciente del fútbol chileno.