Datos Clave Destino minero: El lateral derecho Víctor Campos (20 años) deja Macul para convertirse en el nuevo refuerzo de Cobresal en calidad de préstamo. Cambio de realidad: El defensor pasa de entrenar con el líder exclusivo del Campeonato Nacional a un equipo que marcha penúltimo y pelea por no caer a la Primera B. Búsqueda de minutos: Tras debutar profesionalmente en 2025, el jugador perdió terreno en 2026 y solo sumó minutos como capitán de la categoría Sub-20.

Mientras la gerencia deportiva de Blanco y Negro concentra todos sus esfuerzos económicos en destrabar la llegada de Diego Valdés desde Vélez Sarsfield, la “operación salida” no se detiene en el Estadio Monumental. El cuerpo técnico necesita liberar espacios y los jugadores jóvenes son los primeros en buscar nuevos horizontes.

Si hace unos días se confirmó el préstamo de Cristián Riquelme a Deportes Concepción, durante las últimas horas se selló la partida de otro talento forjado en la cantera alba. Una salida que llama profundamente la atención por el dramático cambio de escenario que vivirá el futbolista: pasará de pelear el título a luchar con el “fantasma del descenso”.

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Mercado de fichajes: ¿Qué jugador se va de Colo Colo a Cobresal?

El protagonista de este sorpresivo movimiento es Víctor Campos, lateral derecho de 20 años. Según confirmaron diversos portales partidarios, el defensor acordó su llegada a Cobresal en calidad de préstamo por todo lo que resta de la temporada 2026.

Aunque el cuadro de El Salvador aún no lo oficializa en sus redes sociales, el propio jugador ya comenzó a despedirse de sus compañeros de la serie de Proyección a través de su cuenta de Instagram. En el campamento minero, Campos ocupará uno de los cupos juveniles y se sumará a los refuerzos Matías Olguín, Felipe Villagrán, Janpol Morales y Martín Espinoza (proveniente de la U. de Chile).

Estadísticas de Víctor Campos: Su debut con Fernando Ortiz

La historia de Campos en el primer equipo del “Cacique” fue de más a menos. El carrilero logró hacer su debut profesional durante la temporada 2025, precisamente bajo las órdenes de Fernando Ortiz. En aquella campaña, sumó 12 minutos oficiales repartidos en dos duelos de Primera División (frente a Deportes Limache y Unión La Calera).

Sin embargo, el 2026 fue un año de estancamiento. A pesar de realizar la pretemporada con el plantel de honor y ser citado a duelos ante Coquimbo, Ñublense y Unión Española, nunca ingresó al campo. Su lugar como “lateral derecho juvenil” en la reciente intertemporada en Colombia fue ocupado por Paolo Castro, lo que terminó por convencer a Campos de que debía salir de Macul para no frenar su desarrollo.

De pelear el título a evitar el descenso a la Primera B

El reto que asume el canterano albo es de proporciones mayores. Abandona el camarín de un Colo Colo que pelea en lo más alto, para integrarse a un Cobresal que vive una profunda crisis deportiva.

Actualmente, el cuadro dirigido por Gustavo Huerta se ubica en puestos de descenso directo con apenas 13 puntos, superando únicamente a Unión La Calera (12). Campos no tendrá tiempo de adaptación: deberá rendir de inmediato para ayudar a los norteños a salvar la categoría. Y como si el destino estuviera escrito, ambos clubes se verán las caras en la última fecha del torneo (6 de diciembre), un partido donde el juvenil podría definir la suerte de su club formador o la de su actual equipo.

En resumen

El lateral derecho Víctor Campos (20) se convirtió en la nueva baja de Colo Colo para el segundo semestre. El jugador, que debutó bajo el mando de Fernando Ortiz en 2025 pero que no sumó minutos oficiales en 2026, partirá a préstamo a Cobresal. El movimiento marca un drástico cambio de escenario, ya que dejará al equipo líder del torneo para intentar salvar del descenso al cuadro minero (actualmente penúltimo en la tabla).

Sigue en Alairelibre.cl todos los movimientos del mercado de pases, las altas y bajas de Colo Colo y la lucha por evitar el descenso.