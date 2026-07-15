Datos Clave Deuda salarial: Vélez Sarsfield le adeuda a Diego Valdés varios meses de sueldo. La fórmula de Colo Colo: Busca que rescinda con Vélez para ficharlo como jugador libre. Plazo del mercado: El libro de pases cierra el viernes 14 de agosto.

Colo Colo sigue de cerca la complicada situación que atraviesa Diego Valdés en Argentina, un escenario que la dirigencia alba ve como una oportunidad para reforzar el mediocampo en este mercado invernal. El volante nacional es el principal nombre que maneja el club para esa posición, y su presente en Vélez Sarsfield podría facilitar la operación.

Valdés tiene contrato vigente con el Fortín hasta 2027, pero existe disposición de su parte para cambiar de aires y volver a Chile. En esa decisión pesa la complicada situación económica que vive el club argentino: según información de ADN Deportes, Vélez mantiene una deuda de varios meses de salario con el chileno, lo que abrió la puerta a una posible salida.

La fórmula libre que evalúa Colo Colo para fichar a Diego Valdés

En Macul esperan que el mediocampista pueda resolver su situación con el club argentino para quedar como jugador libre, lo que facilitaría enormemente su llegada al plantel de Fernando Ortiz. La estrategia, revelada por distintos periodistas del mercado trasandino, consiste en que Valdés rescinda su vínculo con Vélez utilizando la deuda salarial como moneda de cambio, evitando así que Colo Colo deba pagar un traspaso.

El monto que exige Vélez Sarsfield por la salida de Valdés

Sin embargo, la dirigencia trasandina no está dispuesta a dejarlo partir gratis. Existen versiones contrapuestas sobre la cifra exacta que exige el club para autorizar la salida: algunos reportes hablan de 700 mil dólares, mientras que informes más recientes elevan la exigencia a más de 1,5 millones de dólares. Sea cual sea el monto final, la negociación se perfila como la más cara de las tres que maneja Colo Colo en este mercado.

La opción de Diego Valdés dentro de los planes de Fernando Ortiz

El propio Ortiz, que dirigió a Valdés en su etapa en el América de México, ya se refirió públicamente a la opción y la calificó de “extraordinaria”. El técnico lo tiene como una de sus tres prioridades del mercado, junto al arquero Santiago Mele y el extremo Jordhy Thompson, en una ventana que cierra el viernes 14 de agosto, un día antes del inicio de la fecha 19 de la Liga de Primera.