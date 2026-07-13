Datos Clave Sanción económica: El presidente del FC Orenburg confirmó oficialmente que el jugador será multado por no presentarse a la pretemporada. Retraso crítico: Los entrenamientos del cuadro ruso arrancaron el pasado 15 de junio, por lo que el extremo suma prácticamente un mes de ausencia injustificada frente a sus compañeros. La traba alba: El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, reconoció que las negociaciones están en pausa debido a que el jugador tiene contrato vigente en Europa hasta el año 2027.

El mercado de pases invernal tiene a Jordhy Thompson como uno de los grandes protagonistas, pero su anhelado regreso a Colo Colo atraviesa un momento sumamente tenso. Mientras la gerencia deportiva de Macul intenta acercar posiciones, desde Rusia decidieron aplicar “mano dura” contra el extremo de 21 años debido a su prolongada estadía en Chile.

A pesar de que las vacaciones del FC Orenburg finalizaron hace semanas, el futbolista se ha negado a integrarse a los trabajos, situación que colmó la paciencia de la directiva europea y derivó en un castigo formal.

¿Por qué el Orenburg castigó a Jordhy Thompson?

El problema central radica en el calendario. La pretemporada del Orenburg comenzó oficialmente el 15 de junio. Ante el desfase de casi un mes de entrenamiento, el presidente del conjunto ruso, Kirill Volzhenkin, fue categórico respecto a las medidas disciplinarias que caerán sobre el chileno.

“Thompson será multado. Nuestra política al respecto se mantiene inalterable, independientemente de los motivos por los que un jugador llegue tarde a la concentración de pretemporada”, aseguró el mandamás del club en diálogo con el portal Sport Express.

Según la versión entregada por la dirigencia rusa, el retraso del jugador se debe exclusivamente a papeleos. “Se espera que Jordhy se reincorpore pronto a la plantilla. Tanto él como su familia han estado resolviendo problemas de documentación. Espero que esté con nosotros en breve”, explicó Volzhenkin.

¿Qué falta para que Jordhy Thompson regrese a Colo Colo?

La voluntad del jugador es clara: no quiere volver a Rusia y su intención es permanecer en Chile para vestir nuevamente la camiseta del “Cacique”. De hecho, el futbolista ya habría sido contactado telefónicamente por Fernando Ortiz y le pidió expresamente a su representación que no busque otras alternativas en el mercado.

Sin embargo, la principal traba es netamente contractual. Thompson tiene un vínculo firmado con el Orenburg hasta junio de 2027, lo que obliga a Blanco y Negro a negociar de club a club.

“Al ser un jugador con contrato vigente, necesitábamos saber si había una aceptación del club para negociar”, detalló Aníbal Mosa. El timonel albo reconoció que, hasta el momento, “no hemos tenido una respuesta del Orenburg”, dejando en pausa un fichaje que Blanco y Negro ve con buenos ojos pensando en una futura transferencia internacional si el jugador rinde en la Copa Libertadores del próximo año.

En resumen

Jordhy Thompson fue sancionado económicamente por el FC Orenburg de Rusia tras ausentarse durante casi un mes de la pretemporada del equipo, argumentando problemas de visado y documentación. Mientras el club europeo exige su pronto retorno, el delantero espera en Chile que Colo Colo logre destrabar su salida, aunque Blanco y Negro aún aguarda la autorización formal de los rusos para negociar su contrato vigente hasta 2027.

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