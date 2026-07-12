Datos Clave Premios obtenidos: Mejor Actor, Mejor Director y Premio Maximino Categoría: Única serie latinoamericana en Limited Series Rivales superados: Peter Hoar (The Last of Us) y Luis Tosar

Raza Brava, la serie chilena que retrata el mundo de la Garra Blanca de Colo Colo, triunfó en el Italian Global Series Festival y se llevó tres premios: Mejor Actor Protagónico para Gabriel Muñoz, Mejor Director para Hernán Caffiero y el Premio Maximino, entregado por las nuevas generaciones de cineastas italianos.

Una historia real sobre la barra de Colo Colo

La producción de DeCulto, dirigida por Caffiero, sigue a dos amigos de infancia que ascienden hasta liderar la Garra Blanca, basada en hechos reales ocurridos en el Estadio Monumental. La serie compitió en la categoría Limited Series como única representante latinoamericana, superando a producciones respaldadas por BBC, RAI Fiction y France Télévisions.

Muñoz, hijo del actor Daniel Muñoz, se impuso en su categoría a Paapa Essiedu y a Luis Tosar, ganador de tres Premios Goya. Para preparar el papel, el actor se sometió a un año de inmersión total en el mundo que debía retratar, asistiendo al estadio y conviviendo con hinchas de distintas generaciones.

La premiación de Raza Brava / ©Comunicaciones Raza Brava.

El respaldo de Colo Colo y la proyección internacional

Caffiero, hincha declarado de Colo Colo desde 1986, celebró el reconocimiento: “Que Raza Brava haya obtenido estos reconocimientos nos llena de orgullo, porque se trata de una obra genuinamente popular que narra una historia invisibilizada de miles de chilenos”. El festival se realizó entre el 3 y el 11 de julio en Riccione y Rimini, Italia, y se suma al recorrido previo de la serie por Iberseries, el Festival de Cine de Berlín y el Festival de Cine de Guadalajara.