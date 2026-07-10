Datos Clave ¿Se va del Cacique?: Tras el buen presente de Colo Colo, Claudio Aquino ha quedado marginado del equipo titular, debido también a sus constantes lesiones. Mosa aclara el panorama del volante: El presidente de Colo Colo salió a responder sobre los rumores de una posible salida de Aquino. El último partido de Aquino: El volante jugó ante Católica en la victoria del Cacique en el Claro Arena. Posterior a ello, se ha perdido todos los partidos de Copa Chile.

Colo Colo ha sido el equipo sensación de la primera rueda de los torneos nacionales, al ser líder exclusivo del Campeonato Nacional 2026 con diferencia ante sus perseguidores. La fórmula de Fernando Ortiz fue contar con una ofensiva efectiva, que se ha afirmado como titular, pero para ello tuvo que dejar a figuras de la temporada pasada en el banco de suplentes, al punto de dudar su continuidad en el club.

Uno de ellos es Claudio Aquino, volante argentino que llegó el año 2025 como la gran figura del fútbol argentino, pero durante esta temporada no ha logrado demostrar su nivel debido a diversas lesiones que no le han permitido ser parte de las citaciones del Tano Ortiz.

Ante esta situación, se ha especulado una posible salida en el mercado de fichajes para liberar un cupo de extranjero. Es por ello, que ante los rumores el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, se refirió a la actualidad del volante, indicando qué le depara al futuro al futbolista.

Mosa asegura la continuidad de Aquino

Tras el lanzamiento de la Cumbre Guachaca 2026, Aníbal Mosa fue consultado por la prensa sobre la continuidad de Claudio Aquino en el Cacique, debido a que el volante no ha tenido la continuidad esperada en la temporada. Ante la pregunta, el mandamás de Colo Colo señaló que no tienen pensado desprenderse del jugador, sino que están esperando su recuperación para que vuelva a las canchas.

“Claudio Aquino tiene contrato vigente. Está siguiendo los planes de recuperación del cuerpo médico, ha ido evolucionando. El cuerpo técnico cuenta con él, así que completa normalidad con eso”, señaló Mosa, indicando que no tienen pensado despedirse de Aquino, sino que esperan el momento en que pueda estar a disposición del plantel para la segunda rueda.

Cabe destacar que Claudio Aquino no juega desde el clásico ante Universidad Católica en el Claro Arena, en la que fue victoria por 2-1 del Cacique. En aquel encuentro solo disputó 24’ minutos, y se ha perdido 6 encuentros seguidos de Colo Colo, donde destaca toda la fase de grupos de la Copa Chile 2026.