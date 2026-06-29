Datos Clave Una gran oportunidad: Claudio Aquino estaría en condiciones de regresar a las citaciones en el próximo encuentro de Colo Colo por Copa Chile 2026. La lesión que afecta a Aquino: Una enosinovitis pes anserina marginó al volante del plantel albo y se ha perdido 4 encuentros seguidos. Su último partido: El último partido de Aquino fue ante Católica en la victoria alba por 2-1. El volante jugó 24′ minutos.

Colo Colo pasa por uno de sus mejores momentos futbolísticos en la temporada, al cosechar buenos resultados que lo mantienen como líder en el Campeonato Nacional 2026 y también en su grupo de Copa Chile 2026. Con un gran planteamiento en ofensiva, Fernando Ortiz encontró al equipo para cosechar victorias, pero también deja atrás a jugadores que no ven espacio en el equipo titular.

Uno de los afectados es Claudio Aquino, volante argentino que llegó la temporada pasada como estrella y durante este año se ha ido esfumando su rendimiento debido a las constantes lesiones que lo afectan. El mediocampista se ha perdido los últimos 4 encuentros por una enosinovitis pes anserina, que consta de la inflamación de sus tendones y aquello que los recubre, por lo que se ha perdido la oportunidad de ser parte de las citaciones del Tano.

A pesar del mal presente por complicaciones físicas, Aquino ve una luz al final del túnel, ya que podría retornar a las canchas a la brevedad, pero todo indíca que deberá remar más de lo esperado para poder optar por un cupo en el once inicial que suele plantear Fernando Ortiz.

El retorno de Aquino a las canchas

Según reporta el medio EnCancha, los tiempos de retorno para la recuperación de Aquino eran de dos meses, pero estos se han ido recortando a un mes y medio. Debido a que la lesión se originó a finales de mayo, es muy probable que Claudio Aquino esté disponible para Fernando Ortiz en el próximo cotejo que dispute Colo Colo por Copa Chile 2026.

El próximo compromiso del Cacique por la copa será ante Deportes Recoleta este sábado 6 de julio en el Estadio Monumental, por lo que podría ser una de las últimas oportunidades de Aquino para convencer al entrenador albo de ser parte del once titular. Cabe destacar que el nombre del argentino ha sonado como salida en el mercado de fichajes, por lo que el encuentro ante los Textileros será trascendental para el volante que ha mencionado en ciertas ocasiones que no se quiere mover de Pedreros.

Si bien se espera que Aquino vuelva a las citaciones en el próximo duelo, es probable que inicie desde la banca de suplentes, ya que Fernando Ortiz suele plantear un mediocampo conformado por Rojas, Méndez, Alarcón y Ulloa, el cual le ha dado resultados positivos a los albos en la recta final de la primera rueda del Campeonato Nacional 2026.

La última vez que vio acción Aquino en cancha junto al Cacique fue en la victoria por 2-1 de los albos ante Universidad Católica por la fecha 13 de la división de honor del fútbol chileno. En aquel clásico, el volante ingresó desde el banco y disputó 24′ minutos de juego. Posterior a ello, sufrió la lesión mencionada y lleva 4 encuentros fuera de las citaciones.