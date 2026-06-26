Datos Clave Talento de exportación: Juan Pablo López es un volante creativo zurdo, nacido en 2008, que arribó a Chile proveniente del club Arco Zaragoza de Medellín. A prueba en Macul: El jugador, que se desempeña como un clásico “10”, lleva dos semanas entrenando en las canchas de Pedrero, alternando trabajos con la Sub-18 y la categoría de Proyección (Sub-20). Apuesta internacional: La gerencia deportiva busca replicar el exitoso modelo de captación extranjera juvenil, apostando por cazar talentos sudamericanos antes de su explosión profesional.

En Colo Colo no solo trabajan pensando en los desafíos inmediatos del primer equipo, sino que mantienen la mirada puesta en el futuro institucional. Siguiendo una fórmula que en los últimos años les ha dado grandes réditos económicos y deportivos al captar talentos jóvenes en el extranjero, el Cacique sumó a una nueva y prometedora cara a los entrenamientos de sus divisiones inferiores en el Estadio Monumental. Se trata de Juan Pablo López, un talento colombiano que busca hacerse un nombre en el fútbol chileno.

¿Quién es Juan Pablo López y cómo llegó a prueba a Colo Colo?

Oriundo de Medellín, el joven futbolista (nacido el 29 de julio de 2008) posee las características de un “10” clásico: es zurdo, técnico, encarador y con un excelente manejo de los tiempos. Según detalló el portal DaleAlbo, López dejó de lado la competencia oficial juvenil en su país para enfocarse cien por ciento en esta oportunidad en Chile.

En conversación con En Cancha, el propio “Parce” —como ya lo apodan en los pasillos de Pedrero— entregó detalles inéditos de cómo se gestó su inesperado viaje para probarse en la escuadra alba tras ser descubierto por un ojeador.

“Yo jugaba en Arco Zaragoza, un equipo que compite en la Supercopa Juvenil de Colombia, y pues de allá, vine a Chile, a jugar a Colo-Colo. Fue básicamente que tuve un partido en el que Ernesto Elgueta, mi representante, mi tutor, me vio. Terminó el partido y cuando salí, él me llamó y básicamente se presentó, me dijo a qué se dedicaba, que era agente FIFA, que estaba interesado en mí. Y así directo me la tiró: de que quería que yo fuera a Colo-Colo a hacer unas pruebas allá. Apenas me dijo eso, yo le dije que de una”, confesó el mediocampista al citado medio.

¿Cómo ha sido la adaptación del joven talento en la Casa Alba?

López lleva dos semanas viviendo en la Casa Alba, un cambio radical para un joven que por primera vez sale de su país y se aleja de su círculo íntimo. Durante este periodo, ha estado bajo la estricta mirada del cuerpo técnico de las series menores, quienes evalúan su adaptación al intenso ritmo del fútbol chileno.

Sobre su proceso de adaptación lejos de sus raíces, el colombiano se mostró optimista en su charla con el mencionado portal, revelando sus ambiciosas metas:

“Toda la vida he vivido allá en Colombia, apenas es la primera vez que salgo del país y lo hago solo. Mi familia toda quedó allá, solamente vine con mi representante. Yo siento que sí me ha ido muy bien. Obviamente hay aspiraciones: quedar en el equipo Sub-18 y ahí pasar a la Sub-20 para jugar con ellos también. Y pues todo es cuestión de tiempo y de seguir entrenando con ellos para cumplir ese sueño mayor, que es debutar con Colo-Colo en Primera”.

Estando en las instalaciones del club, el volante de creación ya ha podido empaparse del ambiente que rodea al primer equipo. De hecho, asistió al reciente duelo copero del Cacique ante O’Higgins, una experiencia que lo dejó maravillado.

“Fui con los jugadores de Casa Alba y muy chévere la verdad. Aunque sea un partido por Copa Chile, o sea no es el torneo principal de Chile, y aun así se sentía la vibra, muy bacano todo. Además, un partido 2-2 y ganaron al final con el gol de uno de los compañeros con el que uno vive aquí. La verdad muy chévere, muy bonito”, concluyó el jugador.

Mercado de fichajes en inferiores: ¿Se quedará en Macul?

El modelo de traer jugadores jóvenes a costo cero para terminar de formarlos en el Monumental es una política institucional activa en Blanco y Negro. El objetivo con Juan Pablo López es observarlo de cerca durante las próximas semanas.

Si el colombiano logra demostrar su valía, marcar diferencias con su técnica zurda y convencer a los formadores del Semillero Albo, la dirigencia podría asegurar su incorporación definitiva a la serie de Proyección, dando el primer gran salto de su incipiente carrera internacional.