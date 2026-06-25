Datos Clave Dura historia: Felipe Raipán aseguró estar lejos de su familia por jugar en Colo Colo Una vez al mes: Es la frecuencia con la que ve a sus papás Agradeció a sus compañeros: Tras anotar en la agonía su primer gol con Colo Colo a sus 16 años

Felipe Raipán vivió una noche que quedará marcada para toda su vida: el delantero de 16 años le dio un triunfo en los descuentos a Colo Colo ante O’Higgins por 3-2 en el estadio Monumental por la Copa Chile 2026, cambiando por completo su vida, ya que pasó del anonimato al reconocimiento total por parte de los hinchas del Cacique.

Tras el compromiso, Raipán entregó declaraciones a TNT Sports, en las que demostró que tiene totalmente los pies sobre la tierra y dio a conocer su emotiva historia, estando lejos de sus seres queridos, pero cumpliendo su sueño de jugar en el equipo de sus amores.

La conmovedora historia de la nueva figura de Colo Colo

Felipe Raipán señaló: “Mucho trabajo. Mi familia siempre me está apoyando. Cumplir un sueño más es darle una alegría a mi familia. Cuando metí el gol, recordé todo lo que he pasado: dejar a mi familia, a mi mamá y papá los veo cada un mes. No tengo palabras”.

“Agradecer a los profesores, compañeros que siempre me apoyan. A Arturo Vidal lo veía en la tele. Ahora es todo un sueño. Agradecer a mi familia. A la familia de mi polola. Amo a mis papás”, finalizó.

Felipe Raipán es oriundo de Pucón y uno de los jugadores más jóvenes en hacer un gol en la historia de Colo Colo. Jugó su segundo partido en el profesionalismo, luego de debutar el fin de semana pasado ante Recoleta en Santa Laura.

¿Qué dijo Fernando Ortiz sobre Felipe Raipán?

El técnico Fernando Ortiz no se refirió de forma directa a Felipe Raipán, pero sí se refirió a la labor de los jugadores jóvenes y cómo hace para convencerlos: “Estando encima, tener el diálogo permanente. Que ellos entiendan que si hacen buen papel en su categoría, tendrán su oportunidad y lo aprovechan”.

Durante la semana, eso sí, se refirió al jugador en entrevista con la misma señal en el programa Todos Somos Técnicos: “Este chico Felipe Raipán, hay que darle tiempo. Uno dice eso. Sí, juega y después lo baja de categoría. Si es necesario, que baje de categoría para que se dé cuenta de la realidad y de que nadie le regala nada”.