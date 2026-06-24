Datos Clave Lesión: Fernando De Paul sufrió una desinserción en los isquiotibiales en abril pasado y debió pasar por el quirófano. Regreso: Según Radio ADN, el Tuto volverá a estar disponible en Colo Colo a fines de agosto o inicios de septiembre. Petición de Ortiz: El entrenador del Cacique quiere sumar un nuevo arquero en el mercado.

Mientras alista su duelo ante O’Higgins, Colo Colo mira de reojo el mercado de pases. El entrenador de los albos, Fernando Ortiz, reconoció cuáles son las zonas del campo que espera reforzar: la de volantes y la portería.

El ‘Tano’ pretende sumar un jugador en el arco pese al buen momento de Gabriel Maureira, quien debió suplir a Fernando De Paul, que el pasado mes de abril sufrió una grave lesión que aún lo tiene fuera de las canchas. Sin embargo, en las últimas horas se conoció cuándo podría volver el ‘Tuto’ en el Cacique.

¿Cuándo volverá De Paul en Colo Colo?

Fue el periodista de Radio ADN, Cristián Alvarado, quien reveló en el programa Los Tenores Mañaneros cuándo esperan en el Estadio Monumental que el ‘Tuto’ vuelva a estar disponibles.

“Fines de agosto, primeros días de septiembre”, reveló el comunicador, por lo que al portero aún le resta al menos un mes de recuperación antes de estar a disposición de Ortiz.

El guardameta sufrió una desinserción en sus isquiotibiales, por lo que debió pasar por el quirófano, dando espacio a Maureira en el pórtico.

¿Por qué Ortiz quiere a otro arquero?

Fernando Ortiz conversó Todos Somos Técnicos, donde reconoció que busca sumar un nuevo portero en el mercado con el objetivo de tener mayor competitividad en el puesto en la segunda parte del año.

“¿Queremos afrontar seis meses con lugares definitorios con un joven? Es algo que me preocupa. Se lo dije a Gabi (Maureira) y lo vuelvo a decir acá. Gabi ha afrontado algo urgente en una situación donde lo ha hecho y lo sigue haciendo muy bien”, señaló el DT.

Respecto al retorno del ‘Tuto’, Ortiz fue sincero. “No sabemos si Fer va a regresar de la mejor manera o como estaba, es una incertidumbre que obviamente nadie lo sabe, pero trabaja para que pueda regresar”, apuntó.

“Ahí es dónde hago hincapié en que quizás es necesario traer un arquero. Si Gabriel sostiene y mantiene el nivel y el que viene no está en el rendimiento a mi consideración, atajará Gabriel”, sentenció.