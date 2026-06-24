Datos Clave Propuesta formal: El Rubin Kazan de Rusia ofertó por el 85% del pase de Francisco González. La figura del torneo: El extremo argentino fue elegido el mejor del primer semestre de la Liga de Primera. Ni Colo Colo ni la UC: O’Higgins prefiere venderlo al extranjero antes que a un club chileno.

O’Higgins podría perder a su gran figura, y no precisamente rumbo a un grande del fútbol chileno. Francisco González, elegido el mejor jugador del primer semestre de la Liga de Primera, recibió una oferta formal desde Europa que lo aleja tanto de Colo Colo como de Universidad Católica, los clubes que lo tenían en la mira.

Según informó el periodista Uriel Lugt, de La Red, el Rubin Kazan de Rusia presentó una propuesta formal por el extremo argentino que contempla la compra del 85 por ciento de su ficha, y las conversaciones con O’Higgins ya están en marcha. La operación, cuyo monto aún no se revela, tiene en alerta al cuadro celeste.

¿Por qué González no llega a Colo Colo?

Porque en Rancagua prefieren venderlo al extranjero. Pese a que sonó con fuerza en Colo Colo y en la UC, desde el Monasterio Celeste dejaron claro que la intención es traspasarlo a otro mercado, descartando casi por completo que siga en el fútbol chileno. El Cacique, que justo busca un volante creativo, queda así sin chances reales por una de las cartas que más entusiasmaba a sus hinchas. González, de 25 años, tiene contrato hasta diciembre de 2028 y un valor cercano a los dos millones de dólares.

🚨EXCL: #RubinKazan 🇷🇺 presentó una oferta formal por Francisco González.



↪️ La propuesta contempla la compra del 85% de su ficha. Las conversaciones con #Ohiggins 🇨🇱 están en marcha. pic.twitter.com/46yZbHs02v — Uriel Iugt (@urieliugt) June 24, 2026

¿Qué dijo Francisco González sobre su futuro?

“Trato de no darle bola, estoy con mi entorno, familia y compañeros, y como dije desde principio de año, estoy cómodo y feliz acá”, aseguró el jugador. El extremo agregó que su prioridad es el presente: “Estoy concentrado en O’Higgins, la gente, la hinchada y cuerpo técnico. Lo que venga tiene que ser lo mejor para ambos, porque el club se metió en un lugar de mi corazón importante y yo quiero lo mejor para ellos”.

El presente respalda el interés. González firmó un primer semestre notable con 11 goles y 12 asistencias en 31 partidos entre el Campeonato Nacional, las copas locales y el plano internacional, donde fue clave para que O’Higgins siga con vida en la Copa Sudamericana. Ahora, con la oferta rusa sobre la mesa, vienen días decisivos para definir si el mejor jugador del torneo continúa en Rancagua o da el salto al Viejo Continente.