Colo Colo realizará una bienvenida a Vozinha en el Monumental, fiesta que se desarrollará a estadio lleno este jueves 5 de agosto y que tendrá estaría gratuita para los hinchas que quieran ver en vivo a la nueva estrella del Cacique, quien brilló con Cabo Verde en el Mundial 2026.
Los albos ya entregaron la información de que cómo se desarrollará el proceso de adquisición de las entradas, por lo que está todo dispuesto para la gran celebración en Pedrero.
¿Cuándo y cómo adquirir las entradas para la Bienvenida de Vozinha en Colo Colo?
Este mismo martes 4 de agosto los hinchas pueden adquirir sin costo las entradas para presenciar la Bienvenida de Vozinha a Colo Colo y lo pueden hacer desde las 17:00 horas ingresando a la página PuntoTicket.com, donde se generará una fila virtual que ordenará a los fanáticos en busca de conseguir el ansiado boleto.
Los fanáticos que quieran utilizar estacionamiento en el estadio Monumental deben pagar. Hay cupos limitados y se pueden conseguir a través de la misma página web.
Los requisitos para ir a la Bienvenida de Vozinha a Colo Colo
Los hinchas que quieran adquirir una entrada para la Bienvenida de Vozinha a Colo Colo deben contar con su Registro Nacional de Hinchas. Además, deben presentarse en el estadio Monumental con su cédula de identidad al día.
¿A qué hora es la Bienvenida de Vozinha a Colo Colo en el Monumental?
La fiesta para presentar a Vozinha en Colo Colo ante sus hinchas será este miércoles 5 de agosto a las 19:00 horas en el estadio Monumental, jornada en la que se espera el reconocimiento de más de 42 mil personas a la estrella de Cabo Verde que fichó en el Cacique.
Además, habrá números musicales y de entretención que serán confirmados en las próximas horas por el Cacique.