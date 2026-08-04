Datos Clave Sondeo desde México: Tigres consultó por la situación contractual de Fernando Ortiz, aunque todavía no presentó una oferta formal. Postura del entrenador: El técnico quiere terminar la temporada, buscar el título con Colo Colo y recién después escuchar propuestas. Contrato vigente: Ortiz mantiene vínculo con el Cacique hasta el 31 de diciembre de 2026.

Fernando Ortiz entró en la mira de Tigres de México tras llevar a Colo Colo al liderato del Campeonato Nacional. El cuadro regiomontano consultó durante las últimas horas por la situación del técnico argentino, aunque por ahora se trata de un sondeo inicial y no de una oferta formal enviada a Blanco y Negro.

La postura del entrenador también estaría definida. Ortiz quiere terminar la temporada en el Monumental, pelear por el primer título de su carrera como DT y recién después analizar una eventual propuesta para regresar al fútbol mexicano.

¿Tigres quiere contratar a Fernando Ortiz?

Tigres preguntó por las condiciones de Fernando Ortiz, pero todavía no existe una negociación formal con Colo Colo. El interés fue revelado por el periodista Rodrigo López en el programa De Fútbol Se Habla Así de DSports.

“Tigres de México habría consultado en estas últimas horas por Fernando Ortiz, preguntaron por su situación”, informó López al explicar el primer acercamiento del conjunto mexicano.

La consulta aparece en medio de la búsqueda de entrenador que realiza el club felino tras la renuncia de Guido Pizarro, ocurrida a fines de julio. Por ahora, Tigres trabaja con un cuerpo técnico interino mientras evalúa diferentes alternativas para su banca. Ortiz es uno de los nombres analizados, pero el sondeo no implica que Tigres ya haya presentado una oferta económica ni que exista un acuerdo con el entrenador.

De hecho, Ortiz no tiene previsto abandonar la tienda alba durante la actual temporada. Su prioridad es completar la campaña, sostener la pelea por el campeonato y buscar el primer trofeo de su carrera como entrenador.

“Ortiz primero quiere ser campeón en Chile, tener un título y después escuchar”, explicó López en el citado medio sobre la postura del técnico ante el interés mexicano.

¿Por qué Tigres se fijó en Fernando Ortiz?

Tigres se interesó en Fernando Ortiz por su campaña con Colo Colo, su experiencia en la Liga MX y su pasado como jugador del club.

“Tigres acaba de perder a Guido Pizarro y busca candidatos. Ortiz jugó en Tigres, hay un link”, explicaron en DSports al abordar las razones que acercan al entrenador argentino al equipo de Monterrey.

Ortiz defendió la camiseta de Tigres entre 2009 y 2010. También jugó en América y Santos Laguna, por lo que conoce desde dentro la exigencia y el funcionamiento del fútbol mexicano. Como entrenador estuvo al frente de América, Monterrey y Santos Laguna. En las Águilas dirigió 55 partidos, con 32 triunfos, 14 empates y nueve derrotas; mientras que en Rayados registró 24 victorias en 44 encuentros.

Su etapa en México terminó en mayo de 2025. Meses después llegó a Colo Colo y comenzó un proceso que, tras un inicio rodeado de dudas, hoy lo tiene instalado en el primer lugar del campeonato.

¿Cómo ha sido la campaña de Fernando Ortiz en Colo Colo?

Colo Colo lidera la Liga de Primera con 42 puntos después de 17 fechas. El equipo de Fernando Ortiz registra 14 triunfos y tres derrotas, con 36 goles a favor y 16 en contra.

El Cacique consolidó su posición en la cima después de vencer por 4-3 a Everton en el Estadio Sausalito. El triunfo le permitió alcanzar las 42 unidades y mantener el control del campeonato durante el comienzo de la segunda rueda. El presente marca un cambio importante respecto del ambiente que rodeaba al entrenador durante el inicio del año. Después de una temporada 2025 sin clasificación a torneos internacionales, parte de los hinchas cuestionó su continuidad.

Ortiz consiguió revertir ese escenario con resultados. Colo Colo se transformó en el equipo más regular del torneo y su campaña comenzó a llamar la atención fuera de Chile. “La campaña que está haciendo en el campeonato nacional te da un plus distinto”, señalaron en DSports al explicar por qué su nombre volvió a ganar fuerza en México.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Ortiz con Colo Colo?

Fernando Ortiz tiene contrato con Colo Colo hasta el 31 de diciembre de 2026. Por esa razón, cualquier club que pretenda incorporarlo antes del cierre del vínculo deberá negociar directamente con Blanco y Negro.

La dirigencia alba dejó abierta la posibilidad de extender su permanencia, pero decidió postergar cualquier conversación hasta que termine la temporada.

“De darse ciertas condiciones tiene una renovación, pero eso lo conversaremos a fin de año. Para no quitar el foco en lo que estamos, no vamos a conversar sobre renovaciones, opciones de compra ni préstamos hasta que termine el campeonato”, explicó Aníbal Mosa a fines de mayo.

La determinación mantiene el futuro abierto. Colo Colo puede evaluar una renovación si se cumplen los objetivos deportivos, mientras que Ortiz tendrá la posibilidad de revisar las propuestas que puedan aparecer desde el extranjero.

¿Qué dijo Aníbal Mosa sobre Fernando Ortiz?

Aníbal Mosa respaldó públicamente el trabajo de Fernando Ortiz y defendió la decisión de mantenerlo cuando existían cuestionamientos sobre su continuidad.

“Estamos contentos con el trabajo. Creemos que cuando tuvimos que aguantar al técnico era la decisión correcta. Había muchas voces pidiendo su salida, pero nosotros siempre tuvimos confianza en este cuerpo técnico, en la seriedad con la que trabaja y en la forma en que ha incorporado a los juveniles”, señaló el presidente de Blanco y Negro.

El respaldo encuentra hoy una respuesta dentro de la cancha. Colo Colo lidera el torneo y Ortiz pasó de estar bajo presión a convertirse en un entrenador seguido nuevamente desde México. Por ahora, el sondeo de Tigres no modifica la planificación en Macul. El técnico seguirá al frente del equipo durante la lucha por el título, pero su continuidad después de diciembre comienza a instalarse como una de las decisiones más importantes que deberá resolver Blanco y Negro al terminar la temporada.

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