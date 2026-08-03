Datos Clave Figura en Viña del Mar: Maximiliano Romero anotó un doblete en el triunfo por 4-3 sobre Everton. La cifra en juego: Colo Colo deberá pagar USD 1,5 millones si decide comprar el 50% de su pase. Máximo anotador albo: El delantero alcanzó 13 goles oficiales durante la temporada 2026.

Maximiliano Romero sigue respondiendo con lo que mejor sabe hacer en Colo Colo: goles. El delantero argentino fue clave en el ajustado triunfo por 4-3 sobre Everton en el Estadio Sausalito, donde se despachó un doblete que elevó su registro a 13 anotaciones oficiales en lo que va de la temporada.

Si bien el equipo de Fernando Ortiz también festejó gracias a Álvaro Madrid y Leandro Hernández en un partido de constante ida y vuelta por la fecha 17 del Campeonato Nacional, Romero se robó los focos al definir con extrema frialdad sus dos oportunidades frente al arquero Ignacio González.

¿Cuántos goles lleva Maxi Romero en Colo Colo?

Los números respaldan su buen momento. En lo que va de 2026, Romero acumula 13 festejos y dos asistencias con la camiseta alba. Siete de esos tantos los marcó en la Liga de Primera, mientras que el resto se reparte entre la Copa Chile y la Copa de la Liga.

Desde su llegada a Macul a principios de año, el trasandino se ganó rápidamente la confianza del cuerpo técnico. No solo logró competirle palmo a palmo el puesto a Javier Correa, sino que hoy se alza indiscutidamente como el máximo artillero del plantel.

¿Cuánto debe pagar Colo Colo por el pase de Maxi Romero?

Esta racha goleadora reactivó una conversación inevitable en los pasillos del Monumental. Al llegar cedido desde Argentinos Juniors —club dueño de sus derechos económicos—, se fijó una cláusula clara: Colo Colo deberá desembolsar USD 1,5 millones si decide ejercer la opción de compra por el 50% de su pase.

Aunque el monto quedó acordado a comienzos de temporada, es ahora cuando el rendimiento del atacante obliga a Blanco y Negro a sacar la calculadora. La dirigencia aún tiene varios meses de margen antes del término del préstamo para tomar una decisión, pero cada buena actuación de Romero suma presión. Al final del día, la inversión dependerá tanto de su cuota goleadora como de la planificación económica y deportiva del club para el próximo año.

¿Cuándo juega Colo Colo vs Unión La Calera?

Mientras tanto, la acción no se detiene. El próximo desafío de Colo Colo será visitar a Unión La Calera este domingo 9 de agosto, a las 17:30 horas, en el Estadio Nicolás Chahuán.

Para este encuentro, Javier Correa cumplirá su última fecha de suspensión, por lo que Fernando Ortiz volverá a encomendarle el ataque a Maximiliano Romero, dándole una nueva vitrina para seguir demostrando su valor. Una vez cumplido el castigo, Correa quedará habilitado para reaparecer en la jornada siguiente del Campeonato Nacional.

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