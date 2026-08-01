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Colo Colo vuelve a dar un golpe de jerarquía en el Campeonato Nacional 2026, ya que en un complicado partido logró remontar a Everton de visitante en el Estadio Sausalito de Viña del Mar. En un festival de goles, los albos ganaron 3-4 ante los Ruleteros. Tras haber ganado en la quinta región del país, el Cacique extiende su diferencia de puntos a 15 ante sus perseguidores, que son Universidad de Chile y Universidad Católica.

Con este resultado, Colo Colo se mantiene como líder exclusivo de la división de honor de nuestro fútbol con 42 puntos, mientras que sus escoltas poseen 27 unidades a la espera de que jueguen en esta fecha. Por otra parte, Everton se estanca en el octavo puesto con 23 puntos, y deja escapar la posibilidad de trepar a la parte alta de la tabla.

Los goles de Everton vs Colo Colo 

En los primeros pasajes del encuentro, Everton fue el protagonista del juego con jugadas peligrosas en campo rival, ante un Colo Colo que se quedaba esperando el partido en su campo sin muchos ataques a favor. 

La apertura del marcador llegó a los 24’ minutos, tras un mal despeje de Méndez que capturó Alan Medina. El volante aprovechó el espacio frente al arco y abrió el pie para el primero de los ruleteros. 

Tras el primer gol, Colo Colo despertó y logró remontar a la brevedad el marcador. A los 32’ minutos, Maximiliano Romero recibió un pase entre líneas en el área y picó el balón para la igualdad. La ventaja del Cacique llegó de los pies de Álvaro Madrid, quien desde fuera del área sacó un remate pegado al primer palo imposible de atajar para Ignacio González. 

La ventaja de los albos no duró mucho, ya que previo al término del primer tiempo Everton consiguió un penal. Tras un tiro de esquina, Cristián Garay fue llamado por el VAR para revisar una posible mano en el área de Tomás Alarcón. El colegiado sancionó la pena máxima y Alan Medina marcó la igualdad desde los doce pasos. 

En el segundo tiempo el Cacique volvió a ponerse en ventaja, ya que a los 53’ minutos tras un centro de Rojas al segundo palo fue Leandro Hernández quien con un toque de zurda cruzó el balón para el tercero de los albos. A pesar del gol, Everton logró igualar en menos de un minuto, tras un error garrafal en defensa de Tomás Alarcón, que logró aprovechar Julián Alfaro para el 3-3 provisorio. 

Colo Colo no quería dejar escapar la victoria en el Estadio Sausalito, y volvió a colocarse en ventaja gracias a Maximiliano Romero, quien nuevamente hizo un sombrerito ante “Nacho” González para marcar el 3-4 en Viña del Mar. 

Estadísticas de Everton vs Colo Colo

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 17
Colo-Colo
01/08/2026 15:00
4
3
Descanso : 2 2
Tiempo Completo – Viña del Mar
Everton
  • Maximiliano Romero 32′
  • Álvaro Alfredo Alejandro Madrid Gaete 42′
  • Leandro Hernández 53′
  • Maximiliano Romero 62′
  • Alan Damián Medina Silva 24′
  • Julián Alfaro 55′
  • Alan Damián Medina Silva 45′
  • Resumen
  • Comentarios
  • Alineaciones
  • Estadísticas del partido
  • Estadísticas de equipos
90 + 3 ‘
Everton
Tarjeta amarilla : Braian Martínez
90 ‘
Colo-Colo
Tarjeta amarilla : Lautaro Pastrán
87 ‘
Colo-Colo
Sustitución : Lautaro Pastrán
84 ‘
Everton
Sustitución : Braian Martínez
80 ‘
Colo-Colo
Sustitución : Alonso Olguín
80 ‘
Colo-Colo
Sustitución : Matías Fernández
78 ‘
Everton
Sustitución : Gustavo Charrupí
73 ‘
Everton
Sustitución : Emiliano Ramos
73 ‘
Everton
Sustitución : Cristian Martín Palacios Ferreira
73 ‘
Everton
Sustitución : Andrés Arroyo
68 ‘
Colo-Colo
Sustitución : Claudio Aquino
62 ‘
Colo-Colo
Gol : Maximiliano Romero
55 ‘
Everton
Gol : Julián Alfaro
53 ‘
Colo-Colo
Gol : Leandro Hernández
45 + 5 ‘
Everton
Penalización : Alan Damián Medina Silva
45 + 3 ‘
Everton
ERA : Benjamín Berríos
46 ‘
Colo-Colo
Sustitución : Francisco Marchant
42 ‘
Colo-Colo
Gol : Álvaro Alfredo Alejandro Madrid Gaete
32 ‘
Colo-Colo
Gol : Maximiliano Romero
24 ‘
Everton
Gol : Alan Damián Medina Silva
9 ‘
Everton
Tarjeta amarilla : N. Montiel
Goal! Maximiliano Samuel Romero scores, making it 3-4, assisted by Leandro Hernandez.
Maximiliano Samuel Romero scores with a right-footed shot.
Goal! Julián Alfaro scores, bringing the match to 3-3.
Shot by Julián Alfaro with his right foot results in a goal.
Goal! Leandro Hernandez scores to make it 2-3, assisted by Alvaro Alfredo Alejandro Madrid Gaete.
Leandro Hernandez scores with a left-footed shot.
[ +5 ‘ ] Goal! Alan Medina scores, bringing the match to 2-2.
[ +5 ‘ ] Shot! Alan Medina scores with a right-footed shot.
[ +5 ‘ ] Goal in the penalty shootout! Alan Medina scores, making it 2-2.
[ +3 ‘ ] VAR decision results in a penalty awarded to Benjamin Berrios.
Goal! Alvaro Alfredo Alejandro Madrid Gaete scores to make it 1-2, assisted by Victor Mendez.
Shot by Alvaro Alfredo Alejandro Madrid Gaete with his right foot results in a goal.
Goal! Maximiliano Samuel Romero scores, making it 1-1.
Maximiliano Samuel Romero scores with a right-footed shot.
Goal! Alan Medina scores, making it 1-0.
Alan Medina scores with a right-footed shot.
Colo-Colo
3-4-2-1
Gabriel Maureira 25
Gabriel
Maureira
Jonathan Villagra 2
Jonathan
Villagra
Arturo Vidal 23
Arturo
Vidal
Joaquín Sosa 4
Joaquín
Sosa
Jeyson Rojas 28
Jeyson
Rojas
Tomás Alarcón 6
Tomás
Alarcón
Víctor Felipe Méndez 5
Víctor
Felipe
Méndez
Diego Ulloa 26
Diego
Ulloa
Álvaro Alfredo Alejandro Madrid Gaete 8
Álvaro
Alfredo
Alejandro
Madrid
Gaete
Leandro Hernández 24
Leandro
Hernández
Maximiliano Romero 19
Maximiliano
Romero
  • Entrenador
  • 0
    Fernando Ortiz
  • Bench
  • 3
    Alonso Olguín
  • 7
    Francisco Marchant
  • 10
    Lautaro Pastrán
  • 12
    Eduardo Villanueva
  • 13
    Matías Fernández
  • 22
    Claudio Aquino
  • 30
    Yastin Cuevas
  • 34
    Rodrigo Catalan
  • 50
    Felipe Raipán
Everton
5-4-1
José Ignacio González Catalán 1
José
Ignacio
González
Catalán
Lucas Soto 8
Lucas
Soto
Benjamín Berríos 21
Benjamín
Berríos
Hugo Alejandro Magallanes Silveira 4
Hugo
Alejandro
Magallanes
Silveira
Diego Alejandro Oyarzún Carrasco 24
Diego
Alejandro
Oyarzún
Carrasco
Vicente Fernández 15
Vicente
Fernández
Josué Ovalle 20
Josué
Ovalle
Joaquín Moya 7
Joaquín
Moya
Alan Damián Medina Silva 10
Alan
Damián
Medina
Silva
Julián Alfaro 9
Julián
Alfaro
N. Montiel 40
N.
Montiel
  • Entrenador
  • 0
    Walter Ribonetto
  • Bench
  • 5
    Ramiro Gabriel González Hernández
  • 6
    Gustavo Charrupí
  • 11
    Emiliano Ramos
  • 14
    Nicolás Baeza
  • 25
    Esteban Kirkman
  • 29
    Braian Martínez
  • 30
    Cristian Martín Palacios Ferreira
  • 33
    Andrés Arroyo
  • 37
    Valentín Vidal
3
Esquinas
7
3
Remates fuera de objetivo
5
9
Tiros Totales
18
107
Ataques
90
51
Ataques peligrosos
47
64
% de Posesión de Balón
36
132
Caja fuerte para pelotas
99
7
Disparos Dentro del Área
15
2
Tiros fuera del área
4
0
Fuera de juego
7
4
Objetivos
3
5
Saques de puerta
11
9
Intentos de gol
12
9
Tiros libres
9
10
Faltas
9
5
Salvadas
1
5
Disparos Bloqueados
1
5
Sustituciones
6
18
Saques de banda
11
50
Pases largos
51
20
Placajes
16
4
Asistencias
0
613
Pases
324
526
Pases exitosos
268
86
Porcentaje de Pases Exitosos
83
1
Tarjetas amarillas
2
5
Disparos a puerta
8
1
Lesiones
0
8
Total de Cruces
22
2
Cruces Precisas
8
6
Intercepciones
8
36
Duelo Ganados
46
10
Intentos de regate
25
3
Regates exitosos
14
9
Pases clave
11
2
Grandes Oportunidades Creadas
5
0
Grandes Oportunidades Perdidas
2
30
Porcentaje de regates exitosos
56
30
Pases largos exitosos
25
60
Porcentaje de pases largos exitosos
49
Últimos enfrentamientos
CC 4 – 3 EVE 01/08/2026
CC 2 – 0 EVE 07/02/2026
EVE 1 – 1 CC 10/08/2025
CC 2 – 0 EVE 09/03/2025
CC 1 – 0 EVE 25/08/2024

¿Cuándo vuelven a jugar Everton y Colo Colo?

Everton tendrá que emprender viaje al sur del país, ya que deberá visitar por la fecha 18 a Huachipato. El choque entre Acereros y Ruleteros se disputará el próximo sábado 8 de agosto a partir de las 15:00 horas en el Estadio Huachipato en Talcahuano.

Por su parte, Colo Colo también será forastero en la siguiente jornada, ya que visitará al colista de la división, Unión La Calera. El duelo entre Cementeros y el Cacique se jugará el próximo domingo 9 de agosto a las 17:30 horas.

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