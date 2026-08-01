Colo Colo vuelve a dar un golpe de jerarquía en el Campeonato Nacional 2026, ya que en un complicado partido logró remontar a Everton de visitante en el Estadio Sausalito de Viña del Mar. En un festival de goles, los albos ganaron 3-4 ante los Ruleteros. Tras haber ganado en la quinta región del país, el Cacique extiende su diferencia de puntos a 15 ante sus perseguidores, que son Universidad de Chile y Universidad Católica.
Con este resultado, Colo Colo se mantiene como líder exclusivo de la división de honor de nuestro fútbol con 42 puntos, mientras que sus escoltas poseen 27 unidades a la espera de que jueguen en esta fecha. Por otra parte, Everton se estanca en el octavo puesto con 23 puntos, y deja escapar la posibilidad de trepar a la parte alta de la tabla.
Los goles de Everton vs Colo Colo
En los primeros pasajes del encuentro, Everton fue el protagonista del juego con jugadas peligrosas en campo rival, ante un Colo Colo que se quedaba esperando el partido en su campo sin muchos ataques a favor.
La apertura del marcador llegó a los 24’ minutos, tras un mal despeje de Méndez que capturó Alan Medina. El volante aprovechó el espacio frente al arco y abrió el pie para el primero de los ruleteros.
Tras el primer gol, Colo Colo despertó y logró remontar a la brevedad el marcador. A los 32’ minutos, Maximiliano Romero recibió un pase entre líneas en el área y picó el balón para la igualdad. La ventaja del Cacique llegó de los pies de Álvaro Madrid, quien desde fuera del área sacó un remate pegado al primer palo imposible de atajar para Ignacio González.
La ventaja de los albos no duró mucho, ya que previo al término del primer tiempo Everton consiguió un penal. Tras un tiro de esquina, Cristián Garay fue llamado por el VAR para revisar una posible mano en el área de Tomás Alarcón. El colegiado sancionó la pena máxima y Alan Medina marcó la igualdad desde los doce pasos.
En el segundo tiempo el Cacique volvió a ponerse en ventaja, ya que a los 53’ minutos tras un centro de Rojas al segundo palo fue Leandro Hernández quien con un toque de zurda cruzó el balón para el tercero de los albos. A pesar del gol, Everton logró igualar en menos de un minuto, tras un error garrafal en defensa de Tomás Alarcón, que logró aprovechar Julián Alfaro para el 3-3 provisorio.
Colo Colo no quería dejar escapar la victoria en el Estadio Sausalito, y volvió a colocarse en ventaja gracias a Maximiliano Romero, quien nuevamente hizo un sombrerito ante “Nacho” González para marcar el 3-4 en Viña del Mar.
Estadísticas de Everton vs Colo Colo
- Maximiliano Romero 32′
- Álvaro Alfredo Alejandro Madrid Gaete 42′
- Leandro Hernández 53′
- Maximiliano Romero 62′
- Alan Damián Medina Silva 24′
- Julián Alfaro 55′
- Alan Damián Medina Silva 45′
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Maureira
Villagra
Vidal
Sosa
Rojas
Alarcón
Felipe
Méndez
Ulloa
Alfredo
Alejandro
Madrid
Gaete
Hernández
Romero
- Entrenador
-
0Fernando Ortiz
- Bench
-
3Alonso Olguín
-
7Francisco Marchant
-
10Lautaro Pastrán
-
12Eduardo Villanueva
-
13Matías Fernández
-
22Claudio Aquino
-
30Yastin Cuevas
-
34Rodrigo Catalan
-
50Felipe Raipán
Ignacio
González
Catalán
Soto
Berríos
Alejandro
Magallanes
Silveira
Alejandro
Oyarzún
Carrasco
Fernández
Ovalle
Moya
Damián
Medina
Silva
Alfaro
Montiel
- Entrenador
-
0Walter Ribonetto
- Bench
-
5Ramiro Gabriel González Hernández
-
6Gustavo Charrupí
-
11Emiliano Ramos
-
14Nicolás Baeza
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25Esteban Kirkman
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29Braian Martínez
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30Cristian Martín Palacios Ferreira
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33Andrés Arroyo
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37Valentín Vidal
¿Cuándo vuelven a jugar Everton y Colo Colo?
Everton tendrá que emprender viaje al sur del país, ya que deberá visitar por la fecha 18 a Huachipato. El choque entre Acereros y Ruleteros se disputará el próximo sábado 8 de agosto a partir de las 15:00 horas en el Estadio Huachipato en Talcahuano.
Por su parte, Colo Colo también será forastero en la siguiente jornada, ya que visitará al colista de la división, Unión La Calera. El duelo entre Cementeros y el Cacique se jugará el próximo domingo 9 de agosto a las 17:30 horas.