Colo Colo vuelve a dar un golpe de jerarquía en el Campeonato Nacional 2026, ya que en un complicado partido logró remontar a Everton de visitante en el Estadio Sausalito de Viña del Mar. En un festival de goles, los albos ganaron 3-4 ante los Ruleteros. Tras haber ganado en la quinta región del país, el Cacique extiende su diferencia de puntos a 15 ante sus perseguidores, que son Universidad de Chile y Universidad Católica.

Con este resultado, Colo Colo se mantiene como líder exclusivo de la división de honor de nuestro fútbol con 42 puntos, mientras que sus escoltas poseen 27 unidades a la espera de que jueguen en esta fecha. Por otra parte, Everton se estanca en el octavo puesto con 23 puntos, y deja escapar la posibilidad de trepar a la parte alta de la tabla.

Los goles de Everton vs Colo Colo

En los primeros pasajes del encuentro, Everton fue el protagonista del juego con jugadas peligrosas en campo rival, ante un Colo Colo que se quedaba esperando el partido en su campo sin muchos ataques a favor.

La apertura del marcador llegó a los 24’ minutos, tras un mal despeje de Méndez que capturó Alan Medina. El volante aprovechó el espacio frente al arco y abrió el pie para el primero de los ruleteros.

Tras el primer gol, Colo Colo despertó y logró remontar a la brevedad el marcador. A los 32’ minutos, Maximiliano Romero recibió un pase entre líneas en el área y picó el balón para la igualdad. La ventaja del Cacique llegó de los pies de Álvaro Madrid, quien desde fuera del área sacó un remate pegado al primer palo imposible de atajar para Ignacio González.

La ventaja de los albos no duró mucho, ya que previo al término del primer tiempo Everton consiguió un penal. Tras un tiro de esquina, Cristián Garay fue llamado por el VAR para revisar una posible mano en el área de Tomás Alarcón. El colegiado sancionó la pena máxima y Alan Medina marcó la igualdad desde los doce pasos.

En el segundo tiempo el Cacique volvió a ponerse en ventaja, ya que a los 53’ minutos tras un centro de Rojas al segundo palo fue Leandro Hernández quien con un toque de zurda cruzó el balón para el tercero de los albos. A pesar del gol, Everton logró igualar en menos de un minuto, tras un error garrafal en defensa de Tomás Alarcón, que logró aprovechar Julián Alfaro para el 3-3 provisorio.

Colo Colo no quería dejar escapar la victoria en el Estadio Sausalito, y volvió a colocarse en ventaja gracias a Maximiliano Romero, quien nuevamente hizo un sombrerito ante “Nacho” González para marcar el 3-4 en Viña del Mar.

Estadísticas de Everton vs Colo Colo

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 17 Colo-Colo 4 3 Descanso : 2 2 Tiempo Completo – Viña del Mar Everton Maximiliano Romero 32′

Álvaro Alfredo Alejandro Madrid Gaete 42′

Leandro Hernández 53′

Maximiliano Romero 62′ Alan Damián Medina Silva 24′

Alan Damián Medina Silva 24′ Julián Alfaro 55′ Alan Damián Medina Silva 45′ Resumen

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Alineaciones

Estadísticas del partido

Estadísticas de equipos 90 + 3 ‘ Everton Tarjeta amarilla : Braian Martínez 90 ‘ Colo-Colo Tarjeta amarilla : Lautaro Pastrán 87 ‘ Colo-Colo Sustitución : Lautaro Pastrán 84 ‘ Everton Sustitución : Braian Martínez 80 ‘ Colo-Colo Sustitución : Alonso Olguín 80 ‘ Colo-Colo Sustitución : Matías Fernández 78 ‘ Everton Sustitución : Gustavo Charrupí 73 ‘ Everton Sustitución : Emiliano Ramos 73 ‘ Everton Sustitución : Cristian Martín Palacios Ferreira 73 ‘ Everton Sustitución : Andrés Arroyo 68 ‘ Colo-Colo Sustitución : Claudio Aquino 62 ‘ Colo-Colo Gol : Maximiliano Romero 55 ‘ Everton Gol : Julián Alfaro 53 ‘ Colo-Colo Gol : Leandro Hernández 45 + 5 ‘ Everton Penalización : Alan Damián Medina Silva 45 + 3 ‘ Everton ERA : Benjamín Berríos 46 ‘ Colo-Colo Sustitución : Francisco Marchant 42 ‘ Colo-Colo Gol : Álvaro Alfredo Alejandro Madrid Gaete 32 ‘ Colo-Colo Gol : Maximiliano Romero 24 ‘ Everton Gol : Alan Damián Medina Silva 9 ‘ Everton Tarjeta amarilla : N. Montiel Goal! Maximiliano Samuel Romero scores, making it 3-4, assisted by Leandro Hernandez. Maximiliano Samuel Romero scores with a right-footed shot. Goal! Julián Alfaro scores, bringing the match to 3-3. Shot by Julián Alfaro with his right foot results in a goal. Goal! Leandro Hernandez scores to make it 2-3, assisted by Alvaro Alfredo Alejandro Madrid Gaete. Leandro Hernandez scores with a left-footed shot. [ +5 ‘ ] Goal! Alan Medina scores, bringing the match to 2-2. [ +5 ‘ ] Shot! Alan Medina scores with a right-footed shot. [ +5 ‘ ] Goal in the penalty shootout! Alan Medina scores, making it 2-2. [ +3 ‘ ] VAR decision results in a penalty awarded to Benjamin Berrios. Goal! Alvaro Alfredo Alejandro Madrid Gaete scores to make it 1-2, assisted by Victor Mendez. Shot by Alvaro Alfredo Alejandro Madrid Gaete with his right foot results in a goal. Goal! Maximiliano Samuel Romero scores, making it 1-1. Maximiliano Samuel Romero scores with a right-footed shot. Goal! Alan Medina scores, making it 1-0. Alan Medina scores with a right-footed shot. Colo-Colo Colo-Colo 3-4-2-1 25 Gabriel

Maureira 2 Jonathan

Villagra 23 Arturo

Vidal 4 Joaquín

Sosa 28 Jeyson

Rojas 6 Tomás

Alarcón 5 Víctor

Felipe

Méndez 26 Diego

Ulloa 8 Álvaro

Alfredo

Alejandro

Madrid

Gaete 24 Leandro

Hernández 19 Maximiliano

Romero Entrenador

0 Fernando Ortiz

Bench

3 Alonso Olguín



7 Francisco Marchant



10 Lautaro Pastrán



12 Eduardo Villanueva



13 Matías Fernández



22 Claudio Aquino



30 Yastin Cuevas



34 Rodrigo Catalan



50 Felipe Raipán

Everton Everton 5-4-1 1 José

Ignacio

González

Catalán 8 Lucas

Soto 21 Benjamín

Berríos 4 Hugo

Alejandro

Magallanes

Silveira 24 Diego

Alejandro

Oyarzún

Carrasco 15 Vicente

Fernández 20 Josué

Ovalle 7 Joaquín

Moya 10 Alan

Damián

Medina

Silva 9 Julián

Alfaro 40 N.

Montiel Entrenador

0 Walter Ribonetto

Bench

5 Ramiro Gabriel González Hernández



6 Gustavo Charrupí



11 Emiliano Ramos



14 Nicolás Baeza



25 Esteban Kirkman



29 Braian Martínez



30 Cristian Martín Palacios Ferreira



33 Andrés Arroyo



37 Valentín Vidal

3 Esquinas 7 3 Remates fuera de objetivo 5 9 Tiros Totales 18 107 Ataques 90 51 Ataques peligrosos 47 64 % de Posesión de Balón 36 132 Caja fuerte para pelotas 99 7 Disparos Dentro del Área 15 2 Tiros fuera del área 4 0 Fuera de juego 7 4 Objetivos 3 5 Saques de puerta 11 9 Intentos de gol 12 9 Tiros libres 9 10 Faltas 9 5 Salvadas 1 5 Disparos Bloqueados 1 5 Sustituciones 6 18 Saques de banda 11 50 Pases largos 51 20 Placajes 16 4 Asistencias 0 613 Pases 324 526 Pases exitosos 268 86 Porcentaje de Pases Exitosos 83 1 Tarjetas amarillas 2 5 Disparos a puerta 8 1 Lesiones 0 8 Total de Cruces 22 2 Cruces Precisas 8 6 Intercepciones 8 36 Duelo Ganados 46 10 Intentos de regate 25 3 Regates exitosos 14 9 Pases clave 11 2 Grandes Oportunidades Creadas 5 0 Grandes Oportunidades Perdidas 2 30 Porcentaje de regates exitosos 56 30 Pases largos exitosos 25 60 Porcentaje de pases largos exitosos 49 Últimos enfrentamientos CC 4 – 3 EVE 01/08/2026 CC 2 – 0 EVE 07/02/2026 EVE 1 – 1 CC 10/08/2025 CC 2 – 0 EVE 09/03/2025 CC 1 – 0 EVE 25/08/2024

¿Cuándo vuelven a jugar Everton y Colo Colo?

Everton tendrá que emprender viaje al sur del país, ya que deberá visitar por la fecha 18 a Huachipato. El choque entre Acereros y Ruleteros se disputará el próximo sábado 8 de agosto a partir de las 15:00 horas en el Estadio Huachipato en Talcahuano.

Por su parte, Colo Colo también será forastero en la siguiente jornada, ya que visitará al colista de la división, Unión La Calera. El duelo entre Cementeros y el Cacique se jugará el próximo domingo 9 de agosto a las 17:30 horas.