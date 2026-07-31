Datos Clave Atraso: Pese a ser anunciado, Vozinha aún no llega a Chile para sumarse a Colo Colo. Motivo: El representante del portero aclaró que su atraso se debe a “problemas personales” y que viajará a Chile una vez que los resuelva. Desmiente rumores: El agente, además, descartó problemas con el visado y un interés desde el fútbol marroquí.

Colo Colo aún espera por Vozinha. Los albos anunciaron al portero caboverdiano como su nuevo refuerzo hace una semana, pero, ha postergado su arribo y tiene en completa incertidumbre al club.

En medio de esta situación surgió la información de que el guardameta estaría en conversaciones con un elenco marroquí, lo que podría frenar su llegada al Cacique. Sin embargo, el agente del jugador echó estos rumores por tierra y aseguró que su representado pronto estará en Chile para sumarse al Popular.

Representante de Vozinha confirma su arribo a Colo Colo

Bernardo Vasconcelos, representante de Vozinha, conversó con TelesurTV, donde despejó las dudas y fue claro respecto al futuro del futbolista sensación del Mundial 2026. “Tan pronto como se resuelva su problema, viajaremos”, afirmó”.

El agente, además, aprovechó para descartar los supuestos acercamientos del portero con un equipo marroquí, asegurando que esta información se trata de una “especulación informada”.

Por otro lado, Vasconcelos confirmó que Vozinha no viajará a Brasil en agosto, luego que el nombre del arquero apareciera en la promoción de un evento que tendrá lugar en Río de Janeiro en los próximos días.

¿Cuándo llegará Vozinha a Colo Colo?

Aún no hay información concreta de cuándo llegará Vozinha a Chile para sumarse a Colo Colo. Según el periodista André Vieira de TelesurTV, el guardameta de Cabo Verde viajará a nuestro país “después de resolver algunos problemas personales”, lo cual fue confirmado por el representante del jugador.

El comunicador detalló que el presidente Aníbal Mosa declaró en dos oportunidades que el arribo de Vozinha tendría lugar en dos fechas diferentes, algo que finalmente no ocurrió, lo que despertó todo tipo de rumores.

En ese escenario, aclaró que esto alertó a los hinchas albos, puesto que se habló de supuestos inconvenientes con la visa. Sin embargo, el propio representante de Vozinha desmintió esta situación y aclaró que la demora se debe a algunos asuntos personales del futbolista.