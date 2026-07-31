Datos Clave Ofrecimiento: Colo Colo recibió una propuesta para sumar a Maximiliano Salas, delantero argentino de River Plate. Viejo conocido: El atacante suma pasos por O’Higgins y Palestino en el fútbol chileno. Factor clave: Su arribo depende de Vozinha. Si llega el portero de Cabo Verde, el Cacique se queda sin cupos de extranjeros para sumar a Salas.

Colo Colo sigue sin presentar refuerzos. Los albos aún esperan por la llegada de Vozinha, arquero sensación del Mundial 2026 que fue anunciado el pasado viernes, pero que aún no llega a Chile para sellar su incorporación al club.

En medio de la incertidumbre que ha generado el arribo del caboverdiano, Blanco y Negro recibió una propuesta para reforzar su ataque con un viejo conocido del fútbol chileno, el cual actualmente milita en River Plate.

Maximiliano Salas es ofrecido a Colo Colo

De acuerdo a la información entregada por Radio ADN, al Estadio Monumental llegó un ofrecimiento para que el Cacique sume a Maximiliano Salas, quien se encuentra “cortado” en el elenco Millonario.

El delantero argentino, que ya suma pasos por nuestro país, no es considerado por el entrenador Eduardo Coudet y ha anotado 3 goles en 19 partidos. Su nombre toma fuerzas luego que en Colo Colo descartaran el arribo de Jordhy Thompson, quien finalmente cumplirá su contrato en Rusia.

Eso sí, la posible llegada de Maximiliano Salas depende directamente de lo que pase con Vozinha, puesto que los albos solo tienen un cupo de extranjero disponible, el cual está pensado en el portero de Cabo Verde.

El paso de Maximiliano Salas por el fútbol chileno

Maximiliano Salas llegó a nuestro país en 2018 para reforzar a O’Higgins, club en el que jugó 29 partidos, anotó diez goles y entregó 4 asistencias. Luego de su paso por Rancagua, el delantero regresó a Chile en 2024 para sumarse a Palestino, donde disputó 47 encuentros, registrando 18 anotaciones y 8 asistencias.

Ahora habrá que esperar qué ocurre con su futuro, puesto que Independiente de Rivadavia también habría sondeado al jugador que parece tener los días contados en River Plate.