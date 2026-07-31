Datos Clave La situación actual: Vozinha no llegará esta semana a Chile según TVN Deportes. La competencia: El RS Berkane de Marruecos presentó una oferta por el arquero. Lo que dice el representante: El acuerdo con Colo Colo sigue firme pero no hay contrato firmado aún.

La teleserie de Vozinha y Colo Colo sumó un capítulo que nadie esperaba. Después de que el propio Aníbal Mosa asegurara el miércoles que el arquero abordaría el vuelo desde Madrid el jueves en la tarde, Vozinha no subió al avión. Fue el tercer plazo incumplido, tras el martes y el miércoles, y esta vez llegó acompañado de una novedad que pone el fichaje en zona de peligro: el RS Berkane de Marruecos presentó una oferta por el portero de Cabo Verde.

La información la entregó el periodista Raphael Bózeo de GloboEsporte de Brasil, quien se encuentra en el país africano. Según su reporte, el segundo clasificado de la última temporada marroquí se sumó a la puja por Vozinha, en un momento en que el arquero sigue en Europa sin fecha de viaje confirmada y con el club chileno esperando en el Estadio Monumental. Según TVN Deportes, al menos esta semana no está previsto que el mundialista pise suelo nacional.

Lo que dice el representante de Vozinha sobre el acuerdo con Colo Colo

El agente del arquero, Bernardo Vasconcelos, aseguró que el acuerdo con el Cacique se mantiene: “El jugador sí tiene un acuerdo, ahora solo tiene un problema de última hora que tiene que arreglar, y va a tardar unos días”. Sin embargo, vale precisar que entre ambas partes existe un preacuerdo pero no un contrato firmado, lo que técnicamente deja a Vozinha con libertad de evaluar otras propuestas, incluida la marroquí.

El director Jaime Pizarro confirmó que el club ha mantenido contacto permanente con el entorno del arquero: “Hemos mantenido contacto durante las últimas horas, donde particularmente se ha solicitado un plazo adicional para resolver algunas situaciones personales y obviamente que eso se ha acogido. Seguramente vamos a tener noticias en las próximas horas respecto del itinerario para el viaje”, señaló. Un tono de calma que contrasta con la tensión que se vive internamente según distintos medios, donde el periodista Benjamín Bonhomme fue directo: “La cosa se está poniendo fea, de que hay tensión en Colo Colo hay tensión”.

Lo que viene para Vozinha y Colo Colo

El arquero sigue en Europa, sin fecha de vuelo confirmada, con una oferta marroquí sobre la mesa y con Colo Colo esperando. El libro de pases cierra el 13 de agosto y el tiempo empieza a correr. Si Vozinha no llega pronto, el Cacique deberá evaluar si sigue esperando o activa alguna de las otras alternativas que maneja en el mercado.