Noticias de Colo Colo hoy 31 de julio: El misterio de Vozinha da la vuelta al mundo, preocupación por Valdés y el desaire del arquero
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Carla Bernucci
La incertidumbre por el retraso de Vozinha se apodera del Monumental y acapara las portadas de la prensa internacional, que especula con insospechadas ofertas que alejarían al portero de Macul. Mientras la concesionaria trata de calmar las aguas y el propio jugador lanza enigmáticos mensajes, Diego Valdés brilla con un golazo en Argentina y aleja la ilusión alba de ficharlo.
El mercado de pases de Colo Colo pasó de la ilusión a la absoluta incertidumbre. Lo que se anunció con bombos y platillos como el gran golpe mediático de Blanco y Negro, se ha transformado en un dolor de cabeza que cruzó las fronteras del fútbol chileno. El retraso en la llegada de Vozinha, la figura del Mundial 2026, encendió las alarmas en el Estadio Monumental y desató una ola de rumores internacionales que ponen en duda la concreción del fichaje estrella que exigía Fernando Ortiz.
A la par de este inesperado “Caso Vozinha”, el escenario para sumar jerarquía en la zona creativa también se oscurece. Mientras desde Macul apuestan a las negociaciones de escritorio y apelan a la presión económica para destrabar al anhelado “10”, este responde en la cancha siendo figura y pilar de su actual equipo en Argentina. Con los días corriendo en contra y el cierre del libro de pases acechando, la concesionaria deberá lidiar no solo con la burocracia, sino con los enigmáticos desaires digitales y las contundentes respuestas futbolísticas.
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Sigue en Alairelibre.cl el minuto a minuto del caso Vozinha, las repercusiones del golazo de Diego Valdés y la previa completa del duelo del Cacique en el Estadio Sausalito.
Periodista y editora de Deportes con experiencia en medios digitales líderes como GOAL, DAZN y Footballco. Especialista en periodismo deportivo digital, con trayectoria en radio y prensa escrita. Ganadora del Premio al Desarrollo Profesional del Círculo de Periodistas Deportivos de Chile (2023).