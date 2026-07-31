Vozinha en el radar mundial: El retraso del portero africano rebotó en medios de todo el mundo. Transfers News Live aseguró que el club marroquí RS Berkane (dirigido por el ex DT de Cabo Verde, Bubista) le hizo una oferta, y en otros países afirman que el arquero busca asegurar la titularidad, algo que en Macul no le garantizan.

Señales en Instagram: Jaime Pizarro aseguró que el retraso del caboverdiano responde solo a “asuntos personales y administrativos”. Sin embargo, el jugador subió fotos entrenando en el Club Oriental de Lisboa y firmando camisetas, lo que generó enojo y desconcierto entre la fanaticada alba.