Datos Clave Descartado: “Eso está absolutamente descartado”, dijo Mosa sobre el fichaje de Dávila. La razón: Dávila no estará disponible hasta septiembre u octubre por una lesión sufrida en marzo. Valdés sigue complicado: Ya debutó con Vélez en el Clausura y la negociación sigue muy difícil.

Aníbal Mosa no dejó espacio para la duda. El presidente de Blanco y Negro salió con firmeza a despejar uno de los nombres que circulaba con más fuerza en el mercado: Víctor Dávila no fichará por Colo Colo, al menos en este mercado invernal. La razón es tan simple como contundente: el iquiqueño está lesionado y el Cacique no tiene intención de acoger jugadores en recuperación.

“No estamos pensando en traer jugadores lesionados a que se vengan a recuperar a Colo Colo”, disparó el mandamás albo tras la reunión de directorio. Y para que no quedara ninguna interpretación posible, fue aún más directo al ser consultado específicamente por el atacante del América de México: “Eso está absolutamente descartado”.

La lesión de Víctor Dávila que frenó el interés de Colo Colo

Dávila, formado en las inferiores de Huachipato, sufrió una lesión de gravedad en marzo de este año con las Águilas y no estará disponible para competir hasta septiembre u octubre, según estimaciones del cuerpo médico.

Fichar a un jugador que no podría aportar en los meses más importantes de la segunda rueda no calza con la visión que maneja Mosa, más aún cuando el club ya gestiona varios movimientos en simultáneo.

El estado de la negociación por Diego Valdés

El otro nombre vinculado al América de México que sigue rondando en Macul es el del mediocampista Diego Valdés, a quien Fernando Ortiz conoce y quiere de su etapa en el club azteca.

Sin embargo, la situación tampoco avanza con fluidez: el volante ya debutó con Vélez Sarsfield en el Clausura del fútbol argentino, lo que complica su salida, y aunque se habla de un gesto de su parte para resignar una cifra millonaria y quedar libre, eso todavía no se ha concretado. El mercado cierra el 13 de agosto y el tiempo corre.