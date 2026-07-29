Datos Clave Descartado: Mosa fue categórico con Víctor Dávila y desmintió su fichaje pese a los rumores que lo acercaban al club. Opciones de mercado: El mandamás de Blanco y Negro evitó entrar en detalle sobre Carlos Palacios y Jordhy Thompson. Incorporaciones: Mientras espera por el arribo de Vozinha, Mosa confirmó el gesto de Diego Valdés para llegar a Colo Colo.

Aníbal Mosa salió a desmentir este martes uno de los rumores de mercado más instalados en los últimos días. El presidente de Blanco y Negro descartó de manera categórica la llegada de Víctor Dávila a Colo Colo, extremo del América, que según aseguraron desde México, estaba en conversaciones para convertirse en nuevo refuerzo de los albos.

Por otro lado, el mandamás de la concesionaria evitó profundizar en las opciones de Carlos Palacios y Jordhy Thompson, y confirmó el gesto de Diego Valdés para arribar al Estadio Monumental.

Mosa descartó a Dávila sin margen de duda

El dirigente fue tajante al referirse al jugador chileno del América, cuya llegada al Monumental había sido presentada como “prácticamente cerrada” por medios mexicanos la semana pasada.

“No es una opción. Nosotros no estamos pensando en traer jugadores que están lesionados para que se vengan a recuperar a Colo Colo. Está completamente descartado”, señaló Mosa, cerrando cualquier posibilidad de que la operación se retome en el mercado actual.

Mosa valoró el gesto de Valdés para llegar a Colo Colo

Distinto fue el tono cuando el presidente de Blanco y Negro fue consultado por Carlos Palacios, volante que no ha tenido sus mejores temporadas en Boca Juniors. “No puedo decir nada. Lo mismo que decía con respecto a Jordhy Thompson y Diego Valdés. Carlos es un excelente jugador, un hombre que salió de la casa, pese a que no nació futbolísticamente aquí, pero es un jugador muy querido. Mientras tenga contrato con otro equipo yo no me voy a referir a ello”, afirmó.

Por último, Mosa valoró el gesto de Diego Valdés de renunciar a los sueldos impagos por parte de Vélez Sarsfield para concretar su arribo al Cacique. “Me alegro mucho. Muestra la disposición y las ganas que tiene de venir. No ha sido el único jugador que ha dejado plata arriba de la mesa por llegar a Colo Colo“, sentenció.