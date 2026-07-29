Datos Clave Deuda en juego: Según reportes de ADN y ESPN, Diego Valdés estaría dispuesto a renunciar a tres meses de sueldo impago para salir de Vélez. Poca continuidad: El volante chileno no ha logrado consolidarse como titular fijo en el ciclo de Guillermo Barros Schelotto. Factor Ortiz: Fernando Ortiz conoce al jugador desde América de México y reconoció públicamente que mantiene diálogo con él.

El mercado de fichajes de Colo Colo entra en horas decisivas y, a la espera de abrochar al portero Vozinha, Blanco y Negro pisa el acelerador para cumplir el gran anhelo del técnico Fernando Ortiz: la incorporación de Diego Valdés. El volante de 32 años vive días complejos en Argentina, por lo que evalúa alternativas para facilitar su salida.

De acuerdo a la información que surge desde ambos lados de la cordillera, el mediocampista analiza utilizar a su favor los problemas económicos de la institución de Liniers. Su objetivo principal sería destrabar una salida que le permita negociar con Colo Colo antes del cierre del libro de pases.

¿Qué hizo Diego Valdés para destrabar su llegada a Colo Colo?

El periodista Cristián Alvarado, de Radio ADN, reportó la jugada del seleccionado nacional. “Diego Valdés está dispuesto a renunciar a la deuda que tiene Vélez Sarsfield con él. El volante busca destrabar la situación para acercarse al Estadio Monumental”, aseguró el comunicador.

Según complementó el reportero argentino Lautaro Méndez (ESPN), el club mantiene una deuda de tres meses de sueldo con el jugador. La cifra rondaría los 450 mil dólares, según el cálculo a partir del salario mensual de 150 mil dólares reportado por la prensa y los tres meses adeudados; un sacrificio económico importante con tal de vestir la camiseta alba.

¿Por qué Diego Valdés quiere salir de Vélez Sarsfield?

La incomodidad de Valdés no pasa exclusivamente por los pagos pendientes, sino también por su situación deportiva. Pese a que el técnico Guillermo Barros Schelotto declaró hace algunos días que veía “difícil” su salida porque lo tenía considerado, los minutos en cancha reflejan un escenario distinto.

El mediocampista no ha logrado consolidarse como estelar en el esquema del estratega. Una muestra de ello fue el estreno de Vélez en el Torneo Clausura ante Instituto de Córdoba, donde el chileno recién ingresó a los 78 minutos para reemplazar a Manuel Lanzini. Esta falta de protagonismo es lo que empuja al formado en Audax Italiano a buscar nuevos horizontes.

¿Qué falta para que Diego Valdés llegue a Colo Colo?

En materia contractual con Blanco y Negro, los reportes indican que existiría un principio de acuerdo salarial y un vínculo proyectado por dos temporadas. Hoy, el principal obstáculo es la respuesta de la directiva de Vélez Sarsfield ante la propuesta del jugador de perdonar la deuda a cambio de la liberación de su pase.

En Macul esperan atentos el desenlace de estas reuniones, especialmente Fernando Ortiz, quien ya le abrió públicamente las puertas. “Con Diego mantengo diálogo por lo que viví en el América. Lo quiero mucho. Lo abrazo cada vez que lo veo”, confesó el DT albo, demostrando que el mediocampista es la pieza que busca para estructurar su mediocampo.