Datos Clave ¿Cuándo llega Vozinha?: El miércoles 29 de julio ¿Por qué se atrasó?: Por un problema en su visa Fecha de su debut: Se ve difícil que sea este fin de semana, aunque para el próximo suma opciones

Colo Colo respira aliviado al conocer la nueva fecha de llegada de su gran refuerzo Vozinha, el que se atrasó producto de un problema en la visa del jugador caboverdiano que fue figura del Mundial 2026. El arribo del deportista a Chile está programado para este miércoles 29 de julio.

Será apenas un día después de lo estipulado inicialmente, aunque el período de incertidumbre afectó a los hinchas que esperan con ansias el aterrizaje del africano en nuestro país, debido a la tremenda relevancia que tomó en la Copa del Mundo, donde fue figura ante España y Argentina.

¿Cuándo será presentado Vozinha en Colo Colo?

Entre miércoles y jueves será presentado Vozinha en Colo Colo: el jugador debe superar antes los exámenes médicos que ratifiquen su fichaje, pese a que el contrato ya está firmado antes de viajar a Chile.

Tampoco hay detalles de su presentación: en el pasado cuando han llegado figuras se ha abierto el estadio Monumental al público, aunque en otras ocasiones solo la prensa ha sido beneficiada.

¿Cuándo debuta Vozinha en Colo Colo?

La fecha del debut de Vozinha dependerá exclusivamente del técnico Fernando Ortiz, quien seguramente esperará los resultados de la evaluación física y, además, realizará una valoración del estado futbolístico en el que llegan, ya que ha estado varias semanas con inactividad tras irse de vacaciones después de su participación en el Mundial 2026.

Se ve complejo que juegue este fin de semana, aunque ya para el próximo asoma como una alternativa más que posible.