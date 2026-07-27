Datos Clave No puede usar su apodo: Las bases del Campeonato Nacional 2026 prohíben apodos, apelativos o sobrenombres en las camisetas. Multa y amarilla: La infracción puede terminar con tarjeta amarilla administrativa para el jugador y multa de hasta 20 UF para el club. Caso especial: Vozinha es el nombre con el que Josimar Dias se hizo mundialmente conocido, pero Colo Colo necesitaría autorización para usarlo.

La inminente llegada de Vozinha a Colo Colo ha provocado una locura total entre los hinchas albos y el fútbol sudamericano. Su destacada participación en el Mundial 2026 con Cabo Verde generó enormes expectativas respecto a su arribo al país, el cual fue gestionado gracias a la intermediación de Joan Compte, un reconocido Agente FIFA español que impulsó la operación.

Sin embargo, a horas de que el jugador se realice los exámenes médicos en la Clínica Meds para estampar su firma oficial, Blanco y Negro se enfrenta a un problema netamente normativo. El golero africano no podría lucir en la espalda de su camiseta el apodo que lo hizo famoso a nivel internacional.

¿Por qué Vozinha no puede usar su apodo en la camiseta de Colo Colo?

Las bases del campeonato local son claras y estrictas en esta materia. Según dicta el artículo 36 sobre la numeración e identificación de los jugadores, se establece que “se deberá estampar el apellido paterno y/o materno en la parte superior de la espalda de la camiseta”.

El reglamento subraya tajantemente que “no se admitirán apodos, apelativos o sobrenombres”. Esto quiere decir que el exarquero de Chaves deberá jugar con su apellido estampado, a menos que la concesionaria que dirige Aníbal Mosa solicite una excepción formal ante la ANFP (como ocurrió en la temporada 2021).

¿Qué sanción arriesga Colo Colo si usa Vozinha en la camiseta?

Las reglas de la Liga de Primera no dejan espacio a dudas. En caso de que el arquero salte a la cancha con la inscripción “Vozinha” sin la autorización correspondiente, el club arriesgaría una multa económica que puede alcanzar hasta las 20 UF. Además, la infracción recae sobre el futbolista, quien podría ser castigado con una tarjeta amarilla de carácter administrativo por parte del Tribunal de Disciplina.

¿Cuál es el verdadero nombre de Vozinha?

El nombre real del flamante refuerzo colocolino es Josimar José Évora Dias. Más allá del imprevisto normativo, la historia detrás del apodo con el que conquistó el mundo es sumamente emotiva.

El propio jugador de 40 años reveló a la FIFA que el apodo significa “abuelita” (derivado del portugués “vó”) y nació de las burlas de los niños más grandes cuando él era pequeño, ya que al perder un partido corría a refugiarse con sus abuelos. “Nunca viví con mis padres. Cuando nací, mi padre estaba haciendo el servicio militar. Y mi madre siempre tenía que trabajar para salir adelante. Así que crecí con mis abuelos”, relató.

¿Cuánto ganará Vozinha en Colo Colo?

Mientras el club trabaja en solucionar el aspecto reglamentario, los detalles económicos y deportivos de su arribo salieron a la luz. Según reportes de Radio ADN, el guardameta caboverdiano percibirá un salario cercano a los $47 millones de pesos chilenos mensuales. Esta cifra lo posiciona de forma moderada dentro de la estructura salarial del plantel, lejos de las figuras mejores pagadas del “Cacique”.

La inversión de Blanco y Negro se justifica con los números recientes del africano. En su última temporada con el Chaves de Portugal mantuvo su arco en cero en seis oportunidades. Además, en el reciente Mundial 2026 recibió apenas cinco goles en cuatro partidos y logró dos vallas invictas, destacando por sus heroicas atajadas ante la selección de España y frente a Lionel Messi en el duelo contra Argentina.