Colo Colo derrotó por 3-1Deportes Limache en el arranque de la segunda rueda del Campeonato Nacional 2026. El duelo válido por la fecha 16, disputado en el Estadio Monumental no estuvo exento de sufrimiento, pero permite al Cacique consolida su liderato, mientras que los Tomateros dejaron atrás su condición de “bestia negra” alba: desde que llegó a la máxima categoría, no sabía de derrotas ante los albos.

Con este resultado, el elenco popular llega a 39 unidades y estira su ventaja en lo más alto de la tabla, luego de cerrar la primera rueda con 36 puntos y 12 triunfos en 15 partidos. Por su parte, Deportes Limache se estanca en la novena posición con 21 puntos

Los goles de Colo Colo vs Limache por el Campeonato Nacional 2026

El primer tiempo fue de dominio albo pero sin recompensa, ya que ambos equipos se fueron al descanso igualando cero a cero. La historia cambió apenas arrancó el complemento: a los 47′ minutos, Álvaro Madrid aprovechó una serie de rebotes en el área de Limache para conectar el esférico y abrir el marcador en el Estadio Monumental.

Colo Colo no sacó el pie del acelerador, y a los 56′ minutos Jeyson Rojas se atrevió con un remate cruzado a la portería que sorprendió al portero para el segundo de los albos.

El partido se complicó para el Cacique a los 72′, cuando tras revisión en el VAR, el árbitro sancionó penal para Deportes Limache y expulsó a Erick Wiemberg por doble amonestación. Daniel Castro convirtió desde los doce pasos el descuento, pese a que Gabriel Maureira alcanzó a tocar la pelota.

Cuando los Tomateros buscaban el empate con uno más en cancha, apareció la sentencia: a los 88′ minutos, Felipe Raipán, que había ingresado por Maximiliano Romero recibió un centro desde la derecha, se giró rápidamente y remató pasando el balón entre las piernas del golero para el 3-1 definitivo.

Estadísticas de Colo Colo vs Limache

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 16
Colo-Colo
24/07/2026 20:30
3
1
Descanso : 0 0
Tiempo Completo Monumental David Arellano Stadium – Santiago de Chile
Deportes Limache
  • Álvaro Alfredo Alejandro Madrid Gaete 47′
  • Jeyson Rojas 56′
  • Felipe Raipán 88′
  • D. Castro 74′
  • Resumen
  • Comentarios
  • Alineaciones
  • Estadísticas del partido
  • Estadísticas de equipos
90 ‘
Deportes Limache
Tarjeta amarilla : D. Castro
89 ‘
Deportes Limache
Sustitución : Marcos Arturia
88 ‘
Colo-Colo
Gol : Felipe Raipán
84 ‘
Colo-Colo
Sustitución : Felipe Raipán
83 ‘
Deportes Limache
Sustitución : Carlos Morales
79 ‘
Deportes Limache
Tarjeta amarilla : Vicente Amaro Cárcamo Osorio
77 ‘
Deportes Limache
Tarjeta amarilla : Dylan Escobar
77 ‘
Colo-Colo
Tarjeta amarilla : Fernando Ortiz
75 ‘
Colo-Colo
Sustitución : Alonso Olguín
74 ‘
Deportes Limache
Penalización : D. Castro
73 ‘
Colo-Colo
Tarjeta amarilla/roja : Érick Wiemberg Higuera
72 ‘
Deportes Limache
ERA : Hugo Martínez
70 ‘
Colo-Colo
Sustitución : Claudio Aquino
64 ‘
Deportes Limache
Sustitución : Gonzalo Ariel Sosa
64 ‘
Deportes Limache
Sustitución : Hugo Martínez
64 ‘
Deportes Limache
Sustitución : Vicente Amaro Cárcamo Osorio
56 ‘
Colo-Colo
Gol : Jeyson Rojas
47 ‘
Colo-Colo
Gol : Álvaro Alfredo Alejandro Madrid Gaete
45 ‘
Colo-Colo
Tarjeta amarilla : Érick Wiemberg Higuera
Goal! Felipe Raipan scores, making it 3-1.
Shot with the right foot results in a goal.
Goal in the penalty shootout! Daniel Castro scores, making it 2-1.
Daniel Castro scores with a right-footed shot.
VAR decision pending regarding a penalty.
Erick Wiemberg receives a second yellow card.
Goal! The score is now 2-0.
Shot from Jeyson Rojas with his right foot results in a goal.
Gonzalo Sosa comes on for Leonardo Felipe Valencia Rossel.
Goal! Alvaro Alfredo Alejandro Madrid Gaete scores to make it 1-0.
Shot from Alvaro Alfredo Alejandro Madrid Gaete with his right foot results in a goal.
Colo-Colo
3-4-1-2
Gabriel Maureira 25
Gabriel
Maureira
Jonathan Villagra 2
Jonathan
Villagra
Arturo Vidal 23
Arturo
Vidal
Érick Wiemberg Higuera 21
Érick
Wiemberg
Higuera
Jeyson Rojas 28
Jeyson
Rojas
Tomás Alarcón 6
Tomás
Alarcón
Álvaro Alfredo Alejandro Madrid Gaete 8
Álvaro
Alfredo
Alejandro
Madrid
Gaete
Diego Ulloa 26
Diego
Ulloa
Víctor Felipe Méndez 5
Víctor
Felipe
Méndez
Leandro Hernández 24
Leandro
Hernández
Maximiliano Romero 19
Maximiliano
Romero
  • Entrenador
  • 0
    Fernando Ortiz
  • Bench
  • 3
    Alonso Olguín
  • 7
    Francisco Marchant
  • 12
    Eduardo Villanueva
  • 13
    Matías Fernández
  • 22
    Claudio Aquino
  • 30
    Yastin Cuevas
  • 31
    Bruno Torres
  • 34
    Rodrigo Catalán
  • 50
    Felipe Raipán
Deportes Limache
4-4-2
M. Bórquez 1
M.
Bórquez
Dylan Escobar 33
Dylan
Escobar
A. Aguirre 2
A.
Aguirre
A. Parot 24
A.
Parot
Marcelo Flores 4
Marcelo
Flores
Vicente Álvarez 15
Vicente
Álvarez
M. Llantén 25
M.
Llantén
Tiago Galletto López 27
Tiago
Galletto
López
Jean Meneses 16
Jean
Meneses
L. Valencia 10
L.
Valencia
D. Castro 19
D.
Castro
  • Entrenador
  • 0
    Víctor Rivero Faccioli
  • Bench
  • 5
    Axel Alfonzo
  • 7
    Carlos Morales
  • 9
    Gonzalo Ariel Sosa
  • 11
    Javier Ignacio Rojas Ramírez
  • 14
    Hugo Martínez
  • 17
    Claudio Iván González Landeros
  • 21
    Flavio Moya
  • 26
    Marcos Arturia
  • 32
    Vicente Amaro Cárcamo Osorio
6
Esquinas
8
4
Remates fuera de objetivo
7
16
Tiros Totales
14
107
Ataques
89
56
Ataques peligrosos
49
62
% de Posesión de Balón
38
120
Caja fuerte para pelotas
111
0
Penalizaciones
1
10
Disparos Dentro del Área
11
6
Tiros fuera del área
3
2
Fuera de juego
1
3
Objetivos
1
7
Saques de puerta
6
12
Intentos de gol
9
11
Tiros libres
6
7
Faltas
11
4
Salvadas
4
2
Disparos Bloqueados
5
3
Sustituciones
5
18
Saques de banda
24
52
Pases largos
54
1
Golpear la madera
0
17
Placajes
19
1
Asistencias
0
542
Pases
309
476
Pases exitosos
237
88
Porcentaje de Pases Exitosos
77
1
TarjetasRojas
0
2
Tarjetas amarillas
3
1
Tarjetas Amarillasrojas
0
7
Disparos a puerta
5
1
Lesiones
0
18
Total de Cruces
25
3
Cruces Precisas
7
10
Intercepciones
10
44
Duelo Ganados
39
19
Intentos de regate
13
10
Regates exitosos
8
9
Pases clave
8
3
Grandes Oportunidades Creadas
3
1
Grandes Oportunidades Perdidas
2
53
Porcentaje de regates exitosos
62
37
Pases largos exitosos
25
71
Porcentaje de pases largos exitosos
46
Últimos enfrentamientos
LIM 3 – 1 CC 31/01/2026
LIM 2 – 2 CC 27/10/2025
LIM 4 – 1 CC 10/05/2025
LIM 1 – 0 CC 02/05/2025
CC 2 – 2 LIM 30/01/2025

¿Cuándo vuelven a jugar Colo Colo y Limache?

Colo Colo vuelve a la cancha el sábado 1 de agosto a las 15:00 horas ante Everton en Viña del Mar, mientras que Limache recibe a Ñublense el mismo día a las 20:00 horas en el estadio Lucio Fariña de Quillota,

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