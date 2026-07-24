Colo Colo derrotó por 3-1 a Deportes Limache en el arranque de la segunda rueda del Campeonato Nacional 2026. El duelo válido por la fecha 16, disputado en el Estadio Monumental no estuvo exento de sufrimiento, pero permite al Cacique consolida su liderato, mientras que los Tomateros dejaron atrás su condición de “bestia negra” alba: desde que llegó a la máxima categoría, no sabía de derrotas ante los albos.
Con este resultado, el elenco popular llega a 39 unidades y estira su ventaja en lo más alto de la tabla, luego de cerrar la primera rueda con 36 puntos y 12 triunfos en 15 partidos. Por su parte, Deportes Limache se estanca en la novena posición con 21 puntos.
Los goles de Colo Colo vs Limache por el Campeonato Nacional 2026
El primer tiempo fue de dominio albo pero sin recompensa, ya que ambos equipos se fueron al descanso igualando cero a cero. La historia cambió apenas arrancó el complemento: a los 47′ minutos, Álvaro Madrid aprovechó una serie de rebotes en el área de Limache para conectar el esférico y abrir el marcador en el Estadio Monumental.
Colo Colo no sacó el pie del acelerador, y a los 56′ minutos Jeyson Rojas se atrevió con un remate cruzado a la portería que sorprendió al portero para el segundo de los albos.
El partido se complicó para el Cacique a los 72′, cuando tras revisión en el VAR, el árbitro sancionó penal para Deportes Limache y expulsó a Erick Wiemberg por doble amonestación. Daniel Castro convirtió desde los doce pasos el descuento, pese a que Gabriel Maureira alcanzó a tocar la pelota.
Cuando los Tomateros buscaban el empate con uno más en cancha, apareció la sentencia: a los 88′ minutos, Felipe Raipán, que había ingresado por Maximiliano Romero recibió un centro desde la derecha, se giró rápidamente y remató pasando el balón entre las piernas del golero para el 3-1 definitivo.
Estadísticas de Colo Colo vs Limache
- Álvaro Alfredo Alejandro Madrid Gaete 47′
- Jeyson Rojas 56′
- Felipe Raipán 88′
- D. Castro 74′
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Maureira
Villagra
Vidal
Wiemberg
Higuera
Rojas
Alarcón
Alfredo
Alejandro
Madrid
Gaete
Ulloa
Felipe
Méndez
Hernández
Romero
- Entrenador
-
0Fernando Ortiz
- Bench
-
3Alonso Olguín
-
7Francisco Marchant
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12Eduardo Villanueva
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13Matías Fernández
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22Claudio Aquino
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30Yastin Cuevas
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31Bruno Torres
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34Rodrigo Catalán
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50Felipe Raipán
Bórquez
Escobar
Aguirre
Parot
Flores
Álvarez
Llantén
Galletto
López
Meneses
Valencia
Castro
- Entrenador
-
0Víctor Rivero Faccioli
- Bench
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5Axel Alfonzo
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7Carlos Morales
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9Gonzalo Ariel Sosa
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11Javier Ignacio Rojas Ramírez
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14Hugo Martínez
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17Claudio Iván González Landeros
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21Flavio Moya
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26Marcos Arturia
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32Vicente Amaro Cárcamo Osorio
¿Cuándo vuelven a jugar Colo Colo y Limache?
Colo Colo vuelve a la cancha el sábado 1 de agosto a las 15:00 horas ante Everton en Viña del Mar, mientras que Limache recibe a Ñublense el mismo día a las 20:00 horas en el estadio Lucio Fariña de Quillota,