Colo Colo derrotó por 3-1 a Deportes Limache en el arranque de la segunda rueda del Campeonato Nacional 2026. El duelo válido por la fecha 16, disputado en el Estadio Monumental no estuvo exento de sufrimiento, pero permite al Cacique consolida su liderato, mientras que los Tomateros dejaron atrás su condición de “bestia negra” alba: desde que llegó a la máxima categoría, no sabía de derrotas ante los albos.

Con este resultado, el elenco popular llega a 39 unidades y estira su ventaja en lo más alto de la tabla, luego de cerrar la primera rueda con 36 puntos y 12 triunfos en 15 partidos. Por su parte, Deportes Limache se estanca en la novena posición con 21 puntos.

Los goles de Colo Colo vs Limache por el Campeonato Nacional 2026

El primer tiempo fue de dominio albo pero sin recompensa, ya que ambos equipos se fueron al descanso igualando cero a cero. La historia cambió apenas arrancó el complemento: a los 47′ minutos, Álvaro Madrid aprovechó una serie de rebotes en el área de Limache para conectar el esférico y abrir el marcador en el Estadio Monumental.

Colo Colo no sacó el pie del acelerador, y a los 56′ minutos Jeyson Rojas se atrevió con un remate cruzado a la portería que sorprendió al portero para el segundo de los albos.

El partido se complicó para el Cacique a los 72′, cuando tras revisión en el VAR, el árbitro sancionó penal para Deportes Limache y expulsó a Erick Wiemberg por doble amonestación. Daniel Castro convirtió desde los doce pasos el descuento, pese a que Gabriel Maureira alcanzó a tocar la pelota.

Cuando los Tomateros buscaban el empate con uno más en cancha, apareció la sentencia: a los 88′ minutos, Felipe Raipán, que había ingresado por Maximiliano Romero recibió un centro desde la derecha, se giró rápidamente y remató pasando el balón entre las piernas del golero para el 3-1 definitivo.

Estadísticas de Colo Colo vs Limache

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 16 Colo-Colo 3 1 Descanso : 0 0 Tiempo Completo Monumental David Arellano Stadium – Santiago de Chile Deportes Limache Álvaro Alfredo Alejandro Madrid Gaete 47′

Jeyson Rojas 56′

Felipe Raipán 88′ D. Castro 74′ Resumen

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Alineaciones

Estadísticas del partido

Estadísticas de equipos 90 ‘ Deportes Limache Tarjeta amarilla : D. Castro 89 ‘ Deportes Limache Sustitución : Marcos Arturia 88 ‘ Colo-Colo Gol : Felipe Raipán 84 ‘ Colo-Colo Sustitución : Felipe Raipán 83 ‘ Deportes Limache Sustitución : Carlos Morales 79 ‘ Deportes Limache Tarjeta amarilla : Vicente Amaro Cárcamo Osorio 77 ‘ Deportes Limache Tarjeta amarilla : Dylan Escobar 77 ‘ Colo-Colo Tarjeta amarilla : Fernando Ortiz 75 ‘ Colo-Colo Sustitución : Alonso Olguín 74 ‘ Deportes Limache Penalización : D. Castro 73 ‘ Colo-Colo Tarjeta amarilla/roja : Érick Wiemberg Higuera 72 ‘ Deportes Limache ERA : Hugo Martínez 70 ‘ Colo-Colo Sustitución : Claudio Aquino 64 ‘ Deportes Limache Sustitución : Gonzalo Ariel Sosa 64 ‘ Deportes Limache Sustitución : Hugo Martínez 64 ‘ Deportes Limache Sustitución : Vicente Amaro Cárcamo Osorio 56 ‘ Colo-Colo Gol : Jeyson Rojas 47 ‘ Colo-Colo Gol : Álvaro Alfredo Alejandro Madrid Gaete 45 ‘ Colo-Colo Tarjeta amarilla : Érick Wiemberg Higuera Goal! Felipe Raipan scores, making it 3-1. Shot with the right foot results in a goal. Goal in the penalty shootout! Daniel Castro scores, making it 2-1. Daniel Castro scores with a right-footed shot. VAR decision pending regarding a penalty. Erick Wiemberg receives a second yellow card. Goal! The score is now 2-0. Shot from Jeyson Rojas with his right foot results in a goal. Gonzalo Sosa comes on for Leonardo Felipe Valencia Rossel. Goal! Alvaro Alfredo Alejandro Madrid Gaete scores to make it 1-0. Shot from Alvaro Alfredo Alejandro Madrid Gaete with his right foot results in a goal. Colo-Colo Colo-Colo 3-4-1-2 25 Gabriel

Maureira 2 Jonathan

Villagra 23 Arturo

Vidal 21 Érick

Wiemberg

Higuera 28 Jeyson

Rojas 6 Tomás

Alarcón 8 Álvaro

Alfredo

Alejandro

Madrid

Gaete 26 Diego

Ulloa 5 Víctor

Felipe

Méndez 24 Leandro

Hernández 19 Maximiliano

Romero Entrenador

0 Fernando Ortiz

Bench

3 Alonso Olguín



7 Francisco Marchant



12 Eduardo Villanueva



13 Matías Fernández



22 Claudio Aquino



30 Yastin Cuevas



31 Bruno Torres



34 Rodrigo Catalán



50 Felipe Raipán

Deportes Limache Deportes Limache 4-4-2 1 M.

Bórquez 33 Dylan

Escobar 2 A.

Aguirre 24 A.

Parot 4 Marcelo

Flores 15 Vicente

Álvarez 25 M.

Llantén 27 Tiago

Galletto

López 16 Jean

Meneses 10 L.

Valencia 19 D.

Castro Entrenador

0 Víctor Rivero Faccioli

Bench

5 Axel Alfonzo



7 Carlos Morales



9 Gonzalo Ariel Sosa



11 Javier Ignacio Rojas Ramírez



14 Hugo Martínez



17 Claudio Iván González Landeros



21 Flavio Moya



26 Marcos Arturia



32 Vicente Amaro Cárcamo Osorio

6 Esquinas 8 4 Remates fuera de objetivo 7 16 Tiros Totales 14 107 Ataques 89 56 Ataques peligrosos 49 62 % de Posesión de Balón 38 120 Caja fuerte para pelotas 111 0 Penalizaciones 1 10 Disparos Dentro del Área 11 6 Tiros fuera del área 3 2 Fuera de juego 1 3 Objetivos 1 7 Saques de puerta 6 12 Intentos de gol 9 11 Tiros libres 6 7 Faltas 11 4 Salvadas 4 2 Disparos Bloqueados 5 3 Sustituciones 5 18 Saques de banda 24 52 Pases largos 54 1 Golpear la madera 0 17 Placajes 19 1 Asistencias 0 542 Pases 309 476 Pases exitosos 237 88 Porcentaje de Pases Exitosos 77 1 TarjetasRojas 0 2 Tarjetas amarillas 3 1 Tarjetas Amarillasrojas 0 7 Disparos a puerta 5 1 Lesiones 0 18 Total de Cruces 25 3 Cruces Precisas 7 10 Intercepciones 10 44 Duelo Ganados 39 19 Intentos de regate 13 10 Regates exitosos 8 9 Pases clave 8 3 Grandes Oportunidades Creadas 3 1 Grandes Oportunidades Perdidas 2 53 Porcentaje de regates exitosos 62 37 Pases largos exitosos 25 71 Porcentaje de pases largos exitosos 46 Últimos enfrentamientos LIM 3 – 1 CC 31/01/2026 LIM 2 – 2 CC 27/10/2025 LIM 4 – 1 CC 10/05/2025 LIM 1 – 0 CC 02/05/2025 CC 2 – 2 LIM 30/01/2025

¿Cuándo vuelven a jugar Colo Colo y Limache?

Colo Colo vuelve a la cancha el sábado 1 de agosto a las 15:00 horas ante Everton en Viña del Mar, mientras que Limache recibe a Ñublense el mismo día a las 20:00 horas en el estadio Lucio Fariña de Quillota,