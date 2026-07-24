Datos Clave Contactos abiertos: El agente Adilson dos Santos reconoció acercamientos con Colo Colo, aunque aclaró que no hay acuerdo avanzado. Contrato exprés: Según Jorge Hevia, el eventual vínculo sería solo por cinco meses, hasta diciembre de 2026. Arco en revisión: Tras la caída de Santiago Mele, Blanco y Negro sigue buscando un arquero para competir en el segundo semestre.

La búsqueda de un nuevo guardameta sigue siendo tema obligado en el Estadio Monumental, y el nombre de Vozinha, experimentado portero de 40 años que destacó en el Mundial 2026, apareció rápidamente en el radar. Sin embargo, para calmar las especulaciones, su entorno decidió romper el silencio.

En diálogo con AS Chile, Adilson dos Santos, representante del arquero, confirmó que han existido sondeos, pero fue cauto al definir la situación. “Hubo una charla y hay algunos contactos en curso, pero nada concreto por el momento”, reconoció el agente.

“En las últimas tres o cuatro semanas, hemos tenido algunas conversaciones en el mercado, pero no hemos estado en negociaciones avanzadas con muchos clubes. Siendo completamente transparente, hoy te diría que nada está finalizado ni suficientemente avanzado”, sentenció Dos Santos, dejando la puerta abierta pero enfriando la idea de un arribo inminente.

¿Cuál sería el contrato exprés que complica a Vozinha?

Más allá de los contactos preliminares, uno de los puntos que más llamó la atención fue la fórmula que se estaría manejando en Macul para sumar al caboverdiano.

Según reveló el periodista Jorge “Coke” Hevia en Radio Pauta, el vínculo que Blanco y Negro le propondría al jugador sería un “contrato exprés”. El arquero —que tiene el pase en su poder tras dejar el Chaves de Portugal— llegaría en una especie de arriendo de pase por solo cinco meses, hasta diciembre de 2026, para atajar en la segunda rueda del torneo y la Copa Chile. Este detalle no es menor, ya que lo marginaría de una eventual participación en la Copa Libertadores 2027.

¿Por qué Colo Colo busca otro arquero tras la caída de Mele?

La urgencia en Macul responde a una petición expresa del técnico Fernando Ortiz, quien considera prioritario potenciar la competencia bajo los tres tubos para la segunda mitad del año.

La primera y gran obsesión de la dirigencia y del cuerpo técnico era el arquero uruguayo Santiago Mele. No obstante, tras caerse definitivamente esa operación, Blanco y Negro, impulsado en gran parte por el presidente Aníbal Mosa, debió reactivar el plan B y mirar nuevamente hacia el mercado internacional.

¿Qué otros clubes siguen a Vozinha después del Mundial?

Colo Colo no corre solo en esta carrera. La vitrina que significó la Copa del Mundo en Norteamérica, donde Cabo Verde alcanzó los dieciseisavos de final enfrentando a potencias como España y Argentina, puso a Vozinha en la mira de varios mercados. Además de los sondeos desde Chile, el portero manejaría consultas provenientes de clubes de Venezuela, el Inter Miami de Estados Unidos y el Ceará de Brasil.