Datos Clave Portazo: Santiago Mele rechazó a Colo Colo para partir a Independiente de Avellaneda. Reacción: Fernando Ortiz prefirió no dramatizar y continúa a la espera de refuerzos. Regreso a las canchas: El Cacique se medirá a Limache este viernes en el primer partido de la segunda rueda.

Colo Colo volverá a la acción este viernes cuando reciba a Deportes Limache desde las 20:30 horas en su primer partido de la segunda rueda del Campeonato Nacional. Los albos llegan a este partido sin refuerzos, luego que se cayera el traspaso de Santiago Mele, quien finalmente fichó por Independiente de Avellaneda.

Esta situación fue abordada por Fernando Ortiz, quien prefirió mantenerse cauto y aseguró que está tranquilo a la espera de las incorporaciones que podrían llegar en los próximos días a potenciar el plantel.

Fernando Ortiz se refirió al fallido arribo de Mele a Colo Colo

En la antesala de su regreso al torneo, el ‘Tano’ conversó con los medios de comunicación en la tradicional conferencia de prensa, donde se refirió al frustrado arribo del portero uruguayo.

“No deja de ser una negociación. Cuando hay una negociación siempre de por medio, obviamente que puede haber beneficios y dificultades. Yo como entrenador siempre voy a insistir en que se pueda hacer lo más rápido y contar con ello, pero entiendo perfectamente la situación que genera poder negociar con Colo Colo”, dijo el entrenador.

“Hay que ser un poco paciente. De mi parte, sé y estoy tranquilo de que están trabajando sobre la situación. Incluso el presidente el día de ayer dijo unas palabras muy claras sobre incorporar por incorporar y lo analizaremos de la mejor manera”, agregó.

En ese contexto, Ortiz afirmó que las próximas jornadas podrían ser clave para concretar la llegada de nuevos jugadores. “Concuerdo totalmente con el presidente y veremos en el transcurso de estas horas o días qué es lo que sucede con los refuerzos que podamos sumar”, indicó.

Colo Colo espera por refuerzos

Luego que Santiago Mele dejara plantado al Popular, en las últimas horas se conoció que otro mundialista con Uruguay fue acercado al Estadio Monumental. Se trata de Sergio Rochet, quien dijo presente en la cita planetaria junto a la Celeste y que actualmente pertenece a Internacional de Porto Alegre.

Sin embargo, la portería no es el único puesto que Ortiz pretende reforzar. El Tano también espera por Diego Valdés, por quien Blanco y Negro ya hizo una oferta formal. Eso sí, desde la concesionaria esperan un gesto por parte del jugador, considerando que Vélez Sarsfield le adeuda tres meses de sueldo, lo que podría acelerar su salida para llegar a Colo Colo como agente libre.