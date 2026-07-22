Datos Clave La postura de Mosa: “No estamos desesperados por incorporar gente.” La medida del directorio: Aprobaron agilizar los procesos sin necesidad de llamar a directorio cada tres días. La mirada a futuro: Mosa aseguró que el club piensa en el 2027, no solo en el mercado inmediato.

Aníbal Mosa salió a poner paños fríos. El presidente de Blanco y Negro aprovechó la presentación de Estefanía Banini como refuerzo del plantel femenino de Colo Colo para responder con fuerza a las críticas por las dificultades del club en el mercado masculino y fue directo: el Cacique no tiene apuro ni desesperación, y podría haber optado simplemente por no traer a nadie.

Acompañado por los miembros de la gerencia deportiva Jaime Pizarro y Daniel Morón, Mosa reconoció la liquidez y los vaivenes del mercado, donde lo que se cierra en la mañana puede caerse en la tarde. “Ayer llegamos a un consenso por unanimidad en el directorio para que podamos agilizar estos procesos y no tengamos que llamar a directorio cada tres días”, anunció como medida concreta para acelerar las operaciones.

El mensaje de Mosa sobre la situación del mercado albo

Sin ansiedad y con argumento. El mandamás del Cacique fue al hueso cuando le insistieron en el tema: “Nosotros una vez terminada la primera rueda podríamos haber venido a sentarnos frente a ustedes y decirles que no íbamos a traer a nadie y nadie nos hubiese dicho nada, ni en el femenino ni en el masculino.

Diez puntos de ventaja, por qué vienes a pedir si no tienes competencias internacionales, así que arréglesela con lo que tiene, que es muy bueno”, soltó. El argumento es claro: un equipo que marcha 10 puntos arriba en la tabla no tiene la misma urgencia que uno que pelea el descenso.

La mirada de Colo Colo hacia el 2027 y el respaldo a la gerencia deportiva

Más allá del mercado invernal. Mosa subrayó que la estrategia del club no se limita al corto plazo. “Nosotros estamos viendo un poco más allá, estamos viendo el 2027, nuestra pelea no es una pelea chica, estamos viendo más a mediano plazo”, señaló. En esa línea, descartó la lógica de fichar por fichar: “No queremos tocar la pintura de un equipo que está funcionando. Queremos reforzar inteligentemente, sin esa premura de que tiene que ser mañana, como sería si el equipo no estuviera funcionando”.

El presidente de Blanco y Negro también defendió el criterio de su gerencia deportiva ante las críticas por la caída del fichaje de Santiago Mele y el embrollo con Diego Valdés: “Estas personas deben tener 50 nombres, pueden traer a este y tapar al otro. Nosotros tenemos un plantel y cuerpo técnico que está 10 puntos arriba. Si fuera al revés, tendríamos otro nivel de ansiedad o premura”, cerró.