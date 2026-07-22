Datos Clave Acuerdo destrabado: La directiva alba logró alinear posturas sobre la cláusula de salida y los años de duración que mantenían trabadas las charlas con la agencia Vibra Fútbol. Números de crack: El extremo de 21 años se consolidó como inamovible en la actual campaña, registrando 5 goles y 4 asistencias en 25 partidos oficiales disputados. Prueba superada: Su desequilibrante actuación en la reciente victoria amistosa ante Millonarios en Colombia aceleró la necesidad institucional de blindarlo ante eventuales ofertas.

El misterio llegó a su fin en los pasillos del Estadio Monumental. Luego de meses de preocupación ante la posibilidad de perderlo a costo cero en diciembre, Colo Colo logró un acuerdo total para asegurar la renovación de contrato de Leandro Hernández. El extremo de 21 años continuará vistiendo la camiseta del Cacique, luego de que la gerencia deportiva lograra destrabar las tensas negociaciones que mantenía con la agencia representante del atacante.

¿Por qué se demoró la renovación de Leandro Hernández en Colo Colo?

La extensión del vínculo del canterano albo se había transformado en un verdadero dolor de cabeza para la concesionaria. El principal obstáculo radicaba en los detalles de la nueva cláusula de salida y la cantidad de años de contrato propuestos, puntos en los que la agencia Vibra Fútbol no lograba converger con los intereses de Blanco y Negro.

Sin embargo, el panorama cambió drásticamente en las últimas horas. Según reveló el periodista Cristián Alvarado en Radio ADN, las posturas se acercaron definitivamente. “Inminente el acuerdo entre Colo Colo y Leandro Hernández, está al caer su renovación”, destapó el comunicador, confirmando que la directiva priorizó blindar al jugador antes del cierre de año para no arriesgar su millonario patrimonio en el mercado.

¿Cuáles son las estadísticas que consolidaron a Hernández en el Cacique?

El esfuerzo directivo por retener al “Chino” responde directamente a su impacto en el terreno de juego. Bajo la dirección técnica de Fernando Ortiz, Hernández dejó de ser una promesa para transformarse en una realidad táctica.

El delantero se ha ganado la titularidad a pulso, siendo el juvenil que más minutos ha sumado en la temporada 2026. Sus estadísticas no mienten: acumula 1.393 minutos en cancha repartidos en 25 encuentros (entre Liga de Primera y Copas), donde ha logrado aportar con cinco celebraciones propias y cuatro asistencias, consolidándose como el socio ideal para la ofensiva alba.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo por el Campeonato Nacional?

Con la tranquilidad de su futuro resuelto, Hernández y el plantel albo se enfocan cien por ciento en el reinicio de la competencia nacional, donde buscan mantener su estatus de exclusivos líderes de la tabla de posiciones.

El próximo desafío oficial de Colo Colo será en condición de local, cuando reciba en el Estadio Monumental a Deportes Limache por la primera fecha de la segunda rueda de la Liga de Primera. El extremo se perfila como titular indiscutido para este compromiso.