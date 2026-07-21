Datos Clave Ofrecimiento: Colo Colo hizo una oferta formal a Vélez Sarsfield por Diego Valdés. Monto: El Fortín pide 600 mil dólares por el jugador, cifra que Blanco y Negro no estaría dispuesto a desembolsar. Gesto: La directiva alba espera que Valdés destrabe su salida y llegue como jugador libre. El equipo argentino le adeuda 3 meses de sueldo, lo que podría acelerar las gestiones.

Colo Colo vivió una jornada de definiciones este martes. La dirigencia de Blanco y Negro se reunió para aprobar la llegada de Santiago Mele, algo que finalmente no ocurrió luego de que el portero cambiara las exigencias que se habían pactado en un comienzo.

Además de Mele, las miradas en el Estadio Monumental están puestas en Diego Valdés, la otra obsesión de Fernando Ortiz en el mercado. El jugador ya tiene una oferta sobre la mesa, pero en las últimas horas se conoció la gran exigencia por parte de Vélez Sarsfield para dejarlo partir.

La cifra que pide Vélez Sarsfield a Colo Colo por Diego Valdés

El atacante chileno tiene contrato hasta fines de 2027 con el ‘Fortín’, por lo que si el Cacique quiere quedarse con él para la segunda mitad del año deberá llegar a un acuerdo con el elenco trasandino o esperar que el jugador negocie su salida.

En ese contexto, fue el periodista Edson Figueroa que en su programa El Canal de Edson reveló que Vélez Sarsfield pide 600 mil dólares por el futbolista, por lo que Blanco y Negro deberá desembolsar esa cifra si quiere reforzarse con el volante nacional.

En Colo Colo esperan por un gesto de Diego Valdés

Sin embargo, la directiva del Popular no estaría dispuesta a pagar ese monto para sumar a sus filas a Diego Valdés. Por ello, según reveló el periodista de Radio ADN, Cristián Alvarado, en Macul esperan que el propio mediocampista destrabe su salida y pueda llegar como jugador libre.

En ese sentido, Valdés podría ser clave. ¿El motivo? Vélez Sarsfield le adeuda tres meses de sueldo al chileno, lo que podría utilizar a su favor para acelerar su salida y concretar su arribo a Colo Colo.

Lo cierto es que por ahora no hay nada cerrado y Fernando Ortiz continúa esperando por la llegada de refuerzos para la segunda rueda del Campeonato Nacional, la cual arranca este fin de semana.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo juega este viernes 24 de julio a las 20:30 horas en el Estadio Monumental frente a Deportes Limache por la fecha 16 del Campeonato Nacional 2026.