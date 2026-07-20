Datos Clave El precio de Orenburg: El club ruso exige más de 2 millones de dólares por el pase de Thompson. El porcentaje de Colo Colo: El Cacique aún posee el 40% del pase del extremo. La competencia: El fútbol mexicano también sigue a Jordhy Thompson.

El regreso de Jordhy Thompson a Colo Colo se complicó y no sólo por la opción de Diego Valdés. Después de días sin respuesta, el Orenburg de Rusia finalmente contestó a las gestiones de Blanco y Negro y puso un precio que hoy parece fuera del alcance del Cacique: más de dos millones de dólares para dejar salir al extremo de 21 años.

La cifra llega en el peor momento para los albos. El presupuesto que maneja Blanco y Negro para fichajes está cerca de los 1,5 millones de dólares en total, por lo que destinar el grueso de ese monto a un solo jugador dejaría sin margen al club para cerrar las otras prioridades del mercado. El propio Thompson sigue en Chile y no se reintegró a los entrenamientos del club ruso, una señal clara de su intención de volver, pero la voluntad del jugador no es suficiente cuando los clubes no llegan a un acuerdo.

Por qué el Orenburg puede pedir tanto por Thompson

El extremo vivió una temporada sobresaliente en Rusia, con cinco goles y seis asistencias en 28 partidos, lo que elevó su cotización de mercado por encima del millón de dólares. A eso se suma que el fútbol mexicano también lo sigue, lo que le da al club ruso poder negociador para no ceder ante la primera oferta que llegue. El Orenburg sabe que tiene al jugador más solicitado de su plantilla y no tiene apuro en soltarlo barato.

El 40% que Colo Colo tiene del pase de Thompson

Cuando Thompson salió hacia Rusia en 2024, Colo Colo vendió el 60% de su pase al Orenburg por 1,2 millones de dólares, reteniendo el 40% restante. Eso significa que aunque se llegara a un acuerdo, el Cacique recibiría una parte del monto como vendedor, lo que ayudaría a financiar la operación.

Sin embargo, la aritmética sigue sin cuadrar: desembolsar más de dos millones, incluso descontando lo que le correspondería al club, está lejos de lo que puede pagar Blanco y Negro en este mercado.

El panorama actual del regreso de Thompson a Colo Colo

La pelota está en el campo del Orenburg y la única alternativa realista para el Cacique sería convencer al club ruso de bajar sus pretensiones o esperar a que Thompson llegue a los últimos seis meses de contrato a fin de año y pueda negociar con mayor libertad. De momento, Fernando Ortiz tendrá que seguir armando su plantel sin contar con el canterano que más ilusionaba al hincha albo.