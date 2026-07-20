Datos Clave El jugador: Se trata del extremo Marcos Bolados (30), quien no ha sumado un solo minuto en 2026 tras sufrir la rotura del ligamento cruzado anterior. Situación límite: Su contrato finaliza en diciembre de este año y en Blanco y Negro no tienen ninguna intención de renovar el vínculo. Los interesados: O’Higgins, Coquimbo Unido y Everton de Viña del Mar están en una silenciosa disputa para quedarse con su carta de cara al segundo semestre.

El mercado de pases invernal en Colo Colo no solo se trata de la búsqueda frenética de refuerzos (como el inminente fichaje del uruguayo Santiago Mele para el arco), sino también de hacer caja y liberar cupos. Y en esa línea, la gerencia deportiva liderada por Daniel Morón ya tomó una decisión drástica con uno de los jugadores que lleva más tiempo en el Estadio Monumental.

Hablamos de Marcos Bolados. El extremo de 30 años ha vivido un 2026 de pesadilla luego de sufrir a principios de año una grave rotura de ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda, lesión que lo borró por completo del esquema del técnico Fernando Ortiz y que lo obligó a realizar una lenta y dolorosa recuperación alejado de las canchas.

Mercado de pases Colo Colo: El fin de la era Bolados

Hoy, cuando el jugador entra en la recta final de su rehabilitación y prepara su anhelado retorno al fútbol competitivo, el escenario en Macul es desolador para él. Su contrato expira formalmente en diciembre de este año, y tras la renovación por dos años que se le extendió luego del título de 2024, Blanco y Negro no está dispuesto a ofrecerle un nuevo vínculo.

Esta situación contractual límite, sumada al fuerte rumor del posible regreso de Jordhy Thompson, acelera irremediablemente su salida del Cacique, permitiendo que otros clubes de la máxima categoría comiencen a mover sus hilos para rescatarlo de la inactividad.

[CONFIRMADO] Los tres equipos que buscan el fichaje de Bolados

Según reveló el periodista Edson Figueroa en El Canal de Edson, el oriundo de Antofagasta mantiene intacto su cartel en la Primera División. Sorpresivamente, tres clubes se están peleando su incorporación para este mercado invernal, dos de ellos con el atractivo adicional de estar disputando competencias internacionales.

O’Higgins de Rancagua: El “Capo de Provincia” asoma como el gran favorito. El cuadro celeste se prepara para visitar a Boca Juniors por la Copa Sudamericana y acaba de sufrir la sensible baja de su figura, Francisco González, quien armó maletas al Xolos de Tijuana. De hecho, Bolados fue visto recientemente en El Teniente presenciando un duelo de los rancagüinos, lo que disparó todas las alarmas. Coquimbo Unido: El cuadro “Pirata”, de extraordinaria campaña y con un desafío gigante ante Platense por los octavos de final de la Copa Libertadores, busca alternativas ofensivas para engrosar su plantel y afrontar la doble competencia. Everton de Viña del Mar: Los “Ruleteros” siempre han mirado con buenos ojos al antofagastino, aunque corren con desventaja tras haber cerrado recientemente las contrataciones en ataque de Andrés Arroyo y Josué Ovalle.

Si todo avanza según lo presupuestado por las directivas, los próximos días serán claves para sellar el destino de Bolados. De concretarse su partida, su triste último recuerdo con la camiseta colocolina habrá sido la amarga derrota ante Audax Italiano del lejano 7 de diciembre de 2025.

En resumen

Marcos Bolados (30) no seguirá en Colo Colo. Tras sufrir una rotura de ligamento cruzado que lo marginó de todo el 2026, la directiva alba decidió no renovar su contrato que expira en diciembre. Ante este panorama, O’Higgins, Coquimbo Unido y Everton iniciaron gestiones para quedarse con su fichaje en este mercado invernal. El cuadro de Rancagua es el principal candidato tras vender a su máxima figura a México.

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