Datos Clave Noticia mundial: El experto en mercado de fichajes internacional, Fabrizio Romano, confirmó las negociaciones de Colo Colo con Vozinha. Operación: Detalló que el representante del arquero hizo una contraoferta. En el Cacique se debaten entre él y Santiago Mele. Postura de Ortiz: Según Radio ADN, el ‘Tano’ no está interesado en el portero de Cabo Verde.

El interés de Colo Colo por el portero Vozinha ya es noticia mundial. El portero de Cabo Verde fue una de las grandes revelaciones del Mundial 2026, lo que despertó el interés del Cacique para reforzar el arco.

En las últimas horas, fue el periodista italiano experto en el mercado de fichajes, Fabrizio Romano, quien entregó mayores detalles de la negociación y reveló que los albos no son los únicos tras los pasos del golero.

Experto internacional entrega detalles del interés de Colo Colo por Vozinha

A través de su cuenta de X, el comunicador ratificó lo que se viene hablando en los últimos días: “Colo Colo está negociando el fichaje del portero caboverdiano Vozinha como agente libre”.

Romano detalló que luego que la dirigencia de Blanco y Negro enviara una propuesta formal, el representante del guardameta respondió con una contraoferta, la cual está siendo analizada en el Estadio Monumental.

La citada fuente también apuntó que los albos decidirán en las próximas horas si seguir avanzando por Vozinha, o por el contrario, insistir por el también mundialista Santiago Mele. Eso sí, advirtió que el africano también cuenta con otras ofertas desde Sudamérica.

🚨🇨🇻 Colo Colo are in negotiations to sign Cape Verde GK Vozinha as free agent.



Initial proposal sent, Vozinha’s camp has replied with a counter proposal.



Colo Colo will decide between Vozinha and Santiago Mele soon. 🇨🇱



Vozinha also has more proposals from South America. pic.twitter.com/Dbw2py1uYo — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 18, 2026

La postura de Fernando Ortiz con Vozinha

Fernando Ortiz manifestó públicamente su deseo de contar con un nuevo arquero en Colo Colo de cara al segundo semestre, argumentando que necesita a alguien con mayor jerarquía en su objetivo de ganar el título del Campeonato Nacional.

Sin embargo, según reveló Radio ADN, el ‘Tano’ no estaría interesado en la contratación de Vozinha pese a las negociaciones en curso que tiene la dirigencia con el caboverdiano.

Mientras el Cacique define la llegada de un nuevo golero, el plantel continúa preparando el partido amistoso frente a Millonarios de este sábado, el cual será el último cruce antes del inicio de la segunda rueda del torneo.