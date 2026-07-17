Datos Clave ¿Se acerca a Colo Colo?: Vozinha ha sido la gran bomba en el mercado del fútbol chileno tras la primera propuesta formal de los albos. Vozinha responde el llamado: El arquero sensación del Mundial 2026 atendió la propuesta de Colo Colo. La propuesta del Cacique: Colo Colo ofreció un año y medio de contrato, es decir, hasta finales del año 2027. Aún no se revelan montos de la operación.

Colo Colo busca la gran bomba del mercado de fichajes, al realizar durante la jornada de ayer una primera oferta por el arquero de Cabo Verde, Vozinha. El Cacique está en búsqueda de un arquero de categoría para la segunda rueda del Campeonato Nacional 2026, y justamente se encuentra con la posibilidad de contar con el guardameta africano que se encuentra sin club.

En el Mundial 2026, Vozinha deslumbró al mundo con sus actuaciones ante selecciones de primer nivel como los actuales finalistas del certamen, España y Argentina, por lo que su nombre se quedó fijado en el mapa como uno de los mejores arqueros de la actualidad. El guardameta terminó contrato con el Chaves de Portugal, y los albos no dudaron en avanzar en una negociación que puede ser viable.

Ante los primeros sondeos y rumores, se esperaba que la negociación pudiera ser lenta debido a los clubes interesados en el portero, pero la respuesta de Vozinha a la oferta de Colo Colo podría acercar al africano a Macul.

Vozinha responde el llamado de Colo Colo

Según información del comunicador argentino Germán García Grova, el guardameta caboverdiano habría respondido la propuesta inicial del Cacique en la negociación, por lo que existiría un interés real de venir al fútbol chileno a la brevedad.

“Colo Colo recibió una contraoferta por parte de Vozinha. El arquero de la selección de Cabo Verde está entusiasmado con la idea de jugar en Chile. Se espera una resolución en el corto plazo”, señaló el periodista especializado en el mercado de fichajes, que señala que la posibilidad de que el arquero sensación del Mundial 2026 tiene interés de arribar a Chile.

🚨{EXCLUSIVO} #ColoColo recibió una CONTRAOFERTA por parte de Vozinha.



👉El 🧤🧤 de la selección de 🇨🇻 está entusiasmado con la idea de atajar en 🇨🇱



📍Se espera una resolución en el corto plazo. pic.twitter.com/OcHH1qgL4s — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) July 17, 2026

Por otra parte, el medio El Mercurio informó que la propuesta que mandó el Cacique por el arquero mundialista es de un año y medio de contrato, es decir, hasta diciembre del año 2027. No se han revelado los montos de las operaciones.

Actualmente Vozinha es agente libre, debido a que terminó contrato con el Chaves de la segunda división de Portugal. Su pase está tasado en 50 millones de pesos, una ganga para Colo Colo, ya que es una cifra sumamente alcanzable para la dirigencia de los albos.