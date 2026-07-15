Datos Clave Triple turno en Bogotá: Colo Colo entrena tres veces al día para elevar los niveles físicos del plantel. El amistoso del sábado: El Cacique enfrentará a Millonarios como parte de su preparación en Colombia. La voz de Pacione: El PF canadiense destacó el estado físico y la disposición del plantel.

Cinco días de descanso y de vuelta al trabajo más duro del año. Así funciona la lógica de la intertemporada de Colo Colo en Bogotá, donde el plantel de Fernando Ortiz no fue a pasear sino a reinventarse físicamente de cara a la segunda rueda. Tres sesiones diarias, enfoques específicos por turno y un amistoso ante Millonarios como cierre del ciclo.

El artífice del plan es Paolo Pacione, el preparador físico canadiense que lleva la batuta física del cuerpo técnico albo. Su método para este receso no es acumular kilómetros sino construir calidad: antes de volar a Colombia, el plantel pasó por pruebas físicas individuales en el Monumental que arrojaron los datos para diseñar los programas de cada jugador. El resultado del primer día en tierra cafetera, según el propio Pacione, superó las expectativas.

El trabajo de Pacione en la intertemporada de Colo Colo

Tres sesiones al día no son un exceso sino una decisión táctica. El PF explica que dividir el trabajo en tres bloques permite mantener la calidad en cada uno, algo imposible si se concentra todo en una sola jornada extensa. El primer semestre ya acostumbró al plantel a cargas altas entre semanas, así que la base está puesta; lo que Bogotá debe construir son los peldaños siguientes. “Ahora tenemos que alcanzar nuevos umbrales, nuevos niveles, que ellos están dispuestos a eso”, resumió Pacione.

El preparador físico destacó que la pausa de cinco días fue clave para que el plantel llegara recargado y no solo descansado. “Los veo súper bien. Era importante tener este tipo de pausas para reanimarse para la segunda mitad, sino se hace muy monótono todo el año”, señaló el canadiense. La disposición que encontró en Bogotá, a su juicio, refleja que el grupo sabe perfectamente lo que está en juego en la segunda rueda.

Nuestro preparador físico, Paolo Pacione, nos cuenta los objetivos de esta intertemporada en Colombia y el trabajo que está realizando el plantel para afrontar de la mejor manera los próximos desafíos 🔜⚽️ pic.twitter.com/vDmwZBWksc — Colo-Colo (@ColoColo) July 14, 2026

Los juveniles de Colo Colo en la intertemporada

Uno de los sellos de Ortiz en 2026 ha sido la integración real de la cantera, y Colombia no es la excepción. Pacione reveló que los jóvenes no viajan esporádicamente al primer equipo, sino que son parte permanente del grupo, ya sea entrenando de lleno o de sparring, lo que explica por qué varios han respondido cuando les ha tocado jugar. Esa continuidad de trabajo, dice el PF, es la razón de su nivel de preparación.